Calero ensalza a uno de los nuevos: "Tiene un punto especial que quiero explotar; ya lo hicimos con Carlos Álvarez"

Julián Calero encara con buenas perspectivas el inicio de la competición, con ese duelo mañana ante el Granada en el que los azules quieren refrendar las buenas sensaciones mostradas durante la pretemporada.

Cómo está la plantilla. “Andamos con jugadores entre algodones, les hemos cuidado, nos queda una última prueba, estirar... Todos los que podemos tener será importante. Todos podrían ser recuperables, hay algún caso que arriesgaríamos, así que debemos valorarlo. El grupo está unido, preparado, hay una sobrecarga importante y podemos sufrir un poco. Apuraré todo lo que pueda”.

Pretemporada. “Es difícil dónde estamos, en qué punto. El paso de los partidos nos pondrá en contexto. Los jugadores van llegando con cuentagotas, das paso atrás en la planificación para meter a los nuevos. No puedes avanzar todo lo que deseas. Pero en lo básico, en cómo queremos ser cómo equipo, un conjunto que haga que la gente se sienta identificada estamos bien. Nos faltan engranajes, pero tenemos la sensación de que nos falta dar los puntos adecuados. Estamos en un 40, 50 o 60% no lo sé”.

Fichajes rápidos. “Nunca los había tenido tan rápido, no es sencillo tenerlos. David habló y dijo que todavía se podían mover cosas, pero es algo que el club tendría que valorar. En cuanto a rapidez, se ha estructurado una plantilla, viene gente con la cabeza limpia. Otra cosa menos buena, es que partimos todos de cero, el rival no, ya tenía entrenador y base el año pasado. Lo importante es lo que hacen los jugadores en el campo. No será sencillo, el Granad está llamado a estar con los de arriba, tiene automatismos con Pacheta, ahora nos toca hacer las cosas en el campo”.

Fichajes. “La evolución es buena, el equipo ha ido creciendo. Ha habido partidos peores y otros buenos momentos, pero la evolución es la correcta. Hemos generado esa forma de competir que me gusta. Que sepa qué hacer en cada momento del partido. Si sabes dominar muchas coas entonces es que juegas bien. En la plantilla estamos todos a la espera, puedes surgir novedades, a nosotros o que a otros clubes se fijen en jugadores nuestros. Es el fútbol moderno. Lo que sí sé es con los que cuento para mañana. Quedan dos semanas más de mercado abierto”.

Recuperar la ilusión. “He notado a la gente que se ha reilusionado, eso es importante y es bueno. Cuando tienes un golpe, en la vida también, cuesta un poco rehacerse. Tarda en cicatrizar, pero ahora está cicatrizando. Todos nos centramos en lo que viene no en lo que fue. Ha quedado una cicatriz, para toda la vida, pero no me condiciona. Lo que tenemos que hacer es alimentar a la gente, ellos no van a fallar, tenemos cerca de 30.000 socios... No fallan. Estamos en un buen momento de ilusión, la gente te da vibraciones buenas, pero todo pasa por la competición. Mañana empieza el termómetro y veremos en qué punto estamos”.

Estado de Reina. “Alberto ha tenido una sobrecarga y estamos cuidando para ver cómo llega. Puede condicionar varias posiciones. La decisión la tomaré mañana por la mañana”.

Delantera. “me gusta mucho cambiar la estructura del equipo. Una cosa es el sistema, que varío en quién está mejor, y otra el modelo de juego, eso no se cambia. Cómo ocupar las partes del campo, las alturas de defender, cómo atacamos, cómo iniciar el juego... Eso no se cambia, pero sí el sistema. Si tengo dos delanteros en buen momento puedo jugar con dos. Tengo cintura y soy flexible, hay que intentar no ser previsible. Que la gente sepa qué tipo de equipo es el Oviedo”.

Línea a reforzar. “Si mi abuela tuviera ruedas... (risas). No me planteo qué reforzar, la dirección deportiva sabe mis prioridades, y en estos tres partidos veremos cosas. Prefiero que estuviera cerrado, pero no va a suceder, pero al menos tienes tres jornadas para ver si tienes déficit. Y en esas estoy”.

Pablo Sáenz. “Está tranquilo, no es un niño, es un jugador de mediana edad que tiene claro lo que tiene. Cuando juegas ante un ex siempre es especial, pero está centrado toda la semana. Nos va a dar cosas porque tiene un punto especial que quiero explotar. Ya lo hicimos con Carlos Álvarez, con otros jugadores. Vamos a ver si le metemos en las zonas donde es importante, si se sale pierde su potencial. Estoy contento con él”.

Enzo Pérez. “Está trabajando bien, tiene 17 años, hay que manejarlo. Está dentro de la plantilla y no descarto nada. Tiene potencial y ha cogido la idea. Tiene personalidad, va a ser futbolista, cuento con él con las mismas opciones que otros medios, no miraré el carnet de identidad. Pueden jugar con 38 años o con 19. La edad no es un condicionante. El chico tiene que tener la capacidad de saber dónde está y hacer las cosas bien”.

La presión. “Depende de las circunstancias puede cambiar. Te pueden poner problemas y lo adaptas. Lo adaptamos al tipo de juego de nuestro rival, pero tenemos personalidad para mostrar nuestro juego. No se puede perder nuestra identidad”.

Equipo sin asturianos. “Es el fútbol moderno por desgracia. Cuando yo jugaba éramos todos de nuestra ciudad, te da identidad. Ahora los de Oviedo juegan fuera y tú tienes de otras regiones. Me gustaría tener gente de Oviedo pero es complicado por cómo están los mercados. Pregunta cuántos jugadores de Madrid hay en los equipos de allí. Es algo que pasa en general. Me gustaba lo de antes, lo de tener gente de la ciudad, que tengan corazón y alma de ese equipo. Pero ha cambiado y me adapto. Intento que los jugadores se integren, que salgan, que van a comprar al Alimerka... Yo no soy de aquí pero quiero sentirme uno más, adaptarme, y eso es lo que quiero de mis jugadores".

Pacheta ve al Oviedo favorito. "Que digan que somos favoritos son cosas de los entrenadores, yo también les veo a ellos. En la jornada 1 todos somos candidatos. Yo hablo de generar un equipo que compita bien. No me genera presión. Tampoco a mis jugadores".