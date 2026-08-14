Pacheta: "El Oviedo tiene nivel en todas las líneas, pero iremos a ganar"

José Rojo, Pacheta, vuelve a la que fue su casa, el Carlos Tartiere, al frente de un Granada que quiere olvidar sus problemas del año pasado y aspira a estar en el pelotón de los de arriba. Como viene siendo habitual, el técnico se deshizo en elogios al club carbayón y al equipo que ha configurado para este intento de regreso por la vía rápida a la Primera División. "Iremos a ganar. El Oviedo está dirigido por un entrenador que sabe lo que es ascender, es un gran entrenador y tienen mucho nivel en todas las líneas. Es un equipo importante, pero yo este año estoy tranquilo con la plantilla, ilusionado del nivel que tenemos y a partir de ahí a competir y ganar. El Oviedo es fuerte y bueno, pero nosotros tenemos jugadores muy buenos también. Estamos preparados para ganar", indicó en la previa el preparador del conjunto andaluz. "Las expectativas siempre son muy altas, ya sabéis de mi cariño al club y a la afición. Hemos decidido continuar porque mi compromiso con los contratos firmados hasta ahora siempre han sido respetados. Siempre hay ofertas en el mercado, pero no quise escuchar porque creemos que podemos ganar en Oviedo para al día siguiente ganar al próximo rival. Mi ilusión es ganar y ganar, y tengo jugadores que puedo hacer mejores y me siento sumamente feliz. Me rodea todo esto, me hace sentirme muy a gusto aquí, y puedo asumir mi reto personal", añadió un motivado Pacheta.