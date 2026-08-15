Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”

El partido entre el Real Oviedo y el Granada acabó con susto cuando el futbolista visitante Emeka se desplomó sobre el césped cuando el colegiado pitó el final. El futbolista se quedó durante varios minutos sobre el césped, atendido tanto por los servicios médicos del Granada como ayudado por los del Oviedo. Un choque aéreo con Juan Cruz hizo que tuviera mareos y se decidió llamar a la ambulancia para ser trasladado al HUCA y descartar problemas mayores.

Pacheta, técnico visitante, explicó lo sucedido en la sala de prensa y mandó un mensaje de tranquilidad sobre el estado de Emeka. “Se ha dado un golpe en la cabeza y tenía mareos y no veía bien, se lo han llevado al hospital a hacerle pruebas. No tengo más datos sobre él. El chico está bien, que la familia se tranquilice”, explicó el entrenador del conjunto nazarí.