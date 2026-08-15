El "pero" de un positivo Julián Calero al juego de los suyos: "Me ha dado rabia esa situación"

Julián Calero valoró un partido de dos caras, lamentó el resultado pero se queda con las cosas positivas. El 0-0 no le llena, pero cree que el equipo irá amás.

Lectura. “La sensación es que la primera parte es muy buenas, con muchas oportunidades y claras. Al no tener mucho fondo de armario, el equipo pedía oxígeno pero no pude por no tener a todos los futbolistas. Le dimos oxígeno por fuera para sacar el balón y que ellos se cansaran. Nos ha costado en la segunda parte, veo más cosas buenas que malas pero esto va de ganar. Me quedo con lo psoitivo. En la primera parte se ha visto al Oviedo que queremos. Nos hubiera gustado estirar esos buenos momentos más”.

Córners. “Ha sido un debe porque lo teníamos preparado y no hemos tenido acierto. Con gente de 1,90 o más, teníamos cabezas. Me ha dado rabia esa situación. A veces te llega el gol por ahí, pero no hemos tenido opción ni de segunda jugada. No me gusta perder opciones de hacer gol. Sea como sea. Hay que sacar provecho a todo".

Enzo. "Estuvo bien, le metimos porque Youness estaba estirando. No era sencillo entrar y él lo hizo bien, con 17 años. Físicamente es ganador y no le ha quemado el balón. Que nadie se vuelva loco, necesita madurar y cocción. Pero tiene condiciones".

Isfan en la banda. “No teníamos por fuera muchas posibilidades, cuando se va hacia dentro tiene buen tiro. La intención era que estuviera más cerca del área, pero Chris se hizo daño en el pie y habíamos agotado los cambios y estábamos casi con uno menos. Son circunstancias del partido: había dos con problemas en los gemelos. Aguanté a Chris y por desgracia tuvo la molestia y no podía competir como nos gusta. La victoria hubiera sido justa”.

Sensaciones. “A mí me gusta ganar y si no lo hago en casa no estoy contento. Pero soy sensato, con muchas bajas musculares, normal tras tanta carga de trabajo. He visto al equipo pelear y voy con ellos al fin del mundo. El Oviedo va a competir de esta manera y trataremos de someter a los rivales. Hay que ir puliendo y tener acierto en los metros finales que nos den victorias”.

Satisfecho. “El equipo le ha dado motivos a la gente y desde el minuto 1 ha sido bonito. Ya en el desplazamiento la gente nos ha apoyado. La Segunda nos ha saludado y nos ha dicho que esto iba a ser complicado. Pero en el feeling con la gente me voy muy contento”.

Mercado. “Hay que valorar todo. Con las bajas te das cuenta de cosas. Si juegas con 3 por dentro y te falta uno... Pero en el medio estoy contento con el nivel de mis jugadores. No voy a hacer fiesta cuando ganemos ni hundirme cuando no lo hagamos”.

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Lesionados. “En breve Carlos ya estará y los otros dos estará un tiempecito, no puedo poner plazos. No son lesiones importantes. Pero sí que te paran y el problema es en pretemporada, que pierdes el ritmo. Pero iremos recuperando gente”.