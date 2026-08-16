Enzo Pérez, 17 años, tras su debut con el Real Oviedo: "Es un orgullo defender esta camiseta"
El canterano participó en los últimos minutos del choque ante el Granada, con muy buenas sensaciones
El empate ante el Granada dejó un sabor agridulce en el público congregado en el Carlos Tartiere. Tras una gran primera mitad a la que solo le faltó la guinda del gol, le siguió otra parte con un juego más trabado y menos llegadas. Incluso Aarón salvó a los azules de un final más duro con una genial intervención sobre el 90. Pero el partido también trajo una gran noticia para el oviedismo con el estreno de Enzo Pérez, de tan solo 17 años, en el medio del campo de los de Calero. Dejó, además, muy buenas sensaciones.
“Es un orgullo poder defender esta camiseta. Le doy las gracias a mis compañeros y el cuerpo técnico, en especial al míster por la confianza que me da. Es una pena el resultado porque lo que buscábamos era ganar, sumar de 3. Quedan 41 jornadas aún por delante y vamos a por el objetivo”, indicó el medio tras el choque.
Sobre sus sensaciones en el verde, Enzo expuso que “cuando entré en el partido ya estaba más como un correcalles, ellos estaban algo encerrados atrás y nosotros con la posesión, intentamos jugar por fuera pero era complicado pasar por ahí. En la primera mitad sí que tuvimos ocasiones más claras y pudimos abrir el marcador, pero no se pudo dar, solo nos queda seguir”. Y añadió el prometedor centrocampista: “Vamos a trabajar toda la semana para ver cómo podemos sacar los 3 puntos en el siguiente partido en el Tartiere, no queda otra que seguir en la misma línea”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil decomisa en Galicia 28 kilos de pulpo que transportaba una empresa de Asturias
- Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: 'Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados
- Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
- Muere un montañero tras sufrir una caída cuando hacía una ruta por Somiedo
- Asturias se consolida entre los destinos turísticos mejor valorados de España: mejora su nota y solo tiene una región por encima
- Los Fuegos deslumbran a Gijón con su ritmo, colorido y su magia: 'La traca final ha sido impresionante
- La tragedia en la montaña de Somiedo: el leonés de 75 años que falleció tras una caída hacía una ruta con su hija, yerno y nieto
- Dos jóvenes heridos graves tras una agresión con una botella rota durante las fiestas de Navia