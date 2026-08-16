El Oviedo tiene un plan con Chukwuma Eze: renovación y cesión al Villarreal B

Afronta el Real Oviedo las últimas semanas de mercado con una tranquilidad inusual, fruto del trabajo avanzado y una plantilla que se parece mucho a la que competirá por el ascenso todo el curso. Mantiene un ojo en el mercado el Oviedo, pero sin urgencias. Aunque sí hay un capítulo aún a desarrollar, el de las salidas. Ya se han ido futbolistas como Cardero, Agudín, Paraschiv o, sobre todo, Hassan, pero hay más en el escaparate. Uno de los que tiene cerca su marcha es Chukwuma Eze, que se entrena con el primer equipo desde el primer día de pretemporada pero no entra en los esquemas de Calero. El Oviedo tiene un plan con él. Primero renovar su contrato –así ha sido anunciado por el club- hasta 2029, ya que finalizaba el próximo 30 de junio. Luego, una cesión con opción de compra al Villarreal B, que competirá este año en Primera Federación.

Tras prolongar su vinculación, queda concretar la segunda parte. Las conversaciones están avanzadas y podrían finalizar pronto: el Oviedo no contempla otro escenario que la salida del nigeriano. Eze no es sub-23, algo que dificulta su participación en el filial y todas las partes creen que lo más conveniente es salir cedido a Primera Federación, como ya sucedió el curso pasado con el Avilés. De hecho, el club no le ha tramitado ficha con el primer equipo porque tiene decidida su salida.

Esta vez su destino apunta al Villarreal B si las conversaciones mantenidas en los últimos días se concretan de forma satisfactoria. El filial del conjunto amarillo se hará con los servicios del zaguero como cedido, aunque el contrato contempla una opción de compra para el Submarino Amarillo.

La idea del Oviedo es intentar sacar tajada por Eze. No ahora, pero sí en el futuro. Se considera en el club que el filial del Villarreal es un escaparate ideal para el defensa, que llegó a debutar con el primer equipo azul hace dos temporadas, pero nunca se terminó de asentar con los mayores. Una buena campaña del nigeriano podría hacer que el Villarreal se hiciera con sus servicios de forma definitiva, pero además se considera que la exposición que tendrá en uno de los filiales que mejor trabaja la cantera en España le puede abrir muchas puertas. También por ahí se le ofrece al Oviedo la opción de hacer caja con él.

Producto de la Academia Ajuwa

La historia de Eze con el Oviedo es diferente. El zaguero fue reclutado por el club azul desde la Academia Ajuwa, un proyecto de la Fundación del Real Oviedo impulsado por el fallecido Iván Palacios que ofrecía apoyo social y deportivo y que trajo al central, junto a otro grupo de prometedores futbolistas, a Asturias hace algunos años.

Tras destacar en el Vetusta, por sus condiciones físicas y un aprendizaje táctico de la mano desde su llegada, Eze llegó a tocar las puertas del primer equipo en el año del ascenso. Jugó 21 minutos ante el Levante. Después, al no entrar en los planes en Primera, se fue cedido al Avilés, donde tuvo buenos momentos una vez que logró continuidad.