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23 centros para un gol que no apareció: los llamativos datos del empate del Oviedo ante el Granada

Los números del primer empate de la temporada muestran a un equipo azul insistente y llegador pero negado en la definición

Así fue el partido entre el Real Oviedo y el Granada

Así fue el partido entre el Real Oviedo y el Granada / Miki López

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Nacho Azparren

Nacho Azparren

Oviedo

Lo intentó el Oviedo, vaya si lo intento. Sobre todo en una primera mitad de ocasiones malogradas y de, en muchos momentos, buen juego. Y lo intentó sobre todo por los flancos, por ambos, con centros que intimidaran la meta -bien- defendida por Lizoain. No pudo el Oviedo encontrar el camino al gol y la temporada se inicia con una sensación similar a la vista el curso pasado, cuando al equipo le costaba celebrar goles. Pero aún es pronto para conclusiones definitivas, las piernas aún tratan de asimilar la carga del periodo estival, y puede agarrarse el Oviedo, además, a que sí frecuentó el área nazarí pero le faltó ese detalle final, el que define partido. Una cuestión de chispa más que de falta de argumentos.

De hecho, el Oviedo centró en 23 ocasiones sobre el área del Granada. Por contextualizar, en el año del ascenso, hace dos campañas, solo hubo dos partidos de los 42 de liga regular en los el equipo acumulara más envíos al área: contra el Cartagena y el Burgos, ambos en el Tartiere y que finalizaron con victorias azules, por 1-0 y 3-1 respectivamente. En la labor de asediar el área enemiga estuvieron especialmente activos los laterales. Samu Rodríguez envió 5 centros desde el costado izquierdo, mientras que Juan Cruz y Nacho Vidal probaron en 4 ocasiones. El extremo Pablo Sáenz fue otro de los jugadores más activos en este aspecto, con 4 centros desde su flanco.

Pero esta vez no sonrió la fortuna. Aunque también pesó la falta de acierto. La lectura de Julián Calero al término del choque iba en una dirección similar, reconociendo que el equipo había acumulado méritos para llevarse los tres puntos, pero lamentando la falta de tacto en los metros finales.

Eso sí, el entrenador, como cualquier que haya visto el choque, admitía que el equipo había mostrado dos caras muy diferentes, separados por el intermedio. Y en eso es en lo que debe trabajar ahora Calero y sus pupilos, en intentar que las fases de buen juego tengan más continuidad en el tiempo. Que no se limite a 45 minutos solo.

Recuperar efectivos

De cara a este objetivo también hay una cuestión física clara. El Oviedo llegó justo al estreno liguero. A pesar de hacer pronto los deberes en los deberes en los despachos, las molestias físicas limitaron sobremanera las opciones del entrenador a la hora de plantear el choque. Quizás no tanto en el once (aunque había probado a Aldasoro durante la semana en el lateral) como por las alternativas desde el banquillo. Con las molestias de Estanis, Marco Esteban, Carlos Fernández y el propio Aldasoro, además de la lesión ya conocida desde hace semanas de Chaira, el Oviedo se presentó al primer examen del curso con una lista compuesta por 19 futbolistas, con dos de ellos con ficha del Vetusta.

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La solución ideada por Calero, él mismo lo explicó, fue la de oxigenar los costados, con un doble relevo en los laterales. Después irrumpieron Isfan, Mingo y Enzo. Pero la sensación es que las piernas de Aldasoro, el desborde de Estanis o el oportunismo de Carlos Fernández le hubieran sentado muy bien a un Oviedo que poco a poco empezó a sentirse incómodo ante el Granada. De ahí la importancia de recuperar piezas cuanto antes.

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