Confirmada otra salida en el Oviedo: cedido con opción de compra

La "Operación Salida" sigue tomando forma en el Real Oviedo, ahora con la salida de Chukwuma Eze que jugará, tal y como informó ayer este periódico, en el Villarreal B como cedido. El préstamo, anunciado esta mañana, incluye una opción de compra por parte del Submarino Amarillo, que llevaba varias semanas detrás del zaguero para darle un toque de experiencia a su zaga -Eze es mayor de 23 años- de cara a su participación en Primera Federación, categoría que Eze conoce tras jugar el pasado curso en el Avilés, también cedido.

Antes de anunciarse la cesión, el Oviedo había renovado el contrato del zaguero, que ahora queda comprometido con los azules hasta junio de 2029. El filial del conjunto amarillo se hará con los servicios del zaguero como cedido, aunque el contrato contempla una opción de compra para el Submarino Amarillo.

La idea del Oviedo es intentar sacar tajada por Eze. No ahora, pero sí en el futuro. Se considera en el club que el filial del Villarreal es un escaparate ideal para el defensa, que llegó a debutar con el primer equipo azul hace dos temporadas, pero nunca se terminó de asentar con los mayores. Una buena campaña del nigeriano podría hacer que el Villarreal se hiciera con sus servicios de forma definitiva, pero además se considera que la exposición que tendrá en uno de los filiales que mejor trabaja la cantera en España le puede abrir muchas puertas. También por ahí se le ofrece al Oviedo la opción de hacer caja con él.

Producto de la Academia Ajuwa

La historia de Eze con el Oviedo es diferente. El zaguero fue reclutado por el club azul desde la Academia Ajuwa, un proyecto de la Fundación del Real Oviedo impulsado por el fallecido Iván Palacios que ofrecía apoyo social y deportivo y que trajo al central, junto a otro grupo de prometedores futbolistas, a Asturias hace algunos años.

Tras destacar en el Vetusta, por sus condiciones físicas y un aprendizaje táctico de la mano desde su llegada, Eze llegó a tocar las puertas del primer equipo en el año del ascenso. Jugó 21 minutos ante el Levante. Después, al no entrar en los planes en Primera, se fue cedido al Avilés, donde tuvo buenos momentos una vez que logró continuidad.