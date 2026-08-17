Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Otro ex del Oviedo, a la Champions: jugará en el Feyenoord

Fue uno de los más destacados la temporada pasada en Primera

SAN SEBASTIÁN, 21/02/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad Javi López (i) disputa la posesión del balón con el defensa del Real Oviedo Javi López (d) durante el partido de liga que enfrentó a la Real Sociedad y el Real Oviedo en el estadio Anoeta, este sábado. EFE/Juan Herrero

SAN SEBASTIÁN, 21/02/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad Javi López (i) disputa la posesión del balón con el defensa del Real Oviedo Javi López (d) durante el partido de liga que enfrentó a la Real Sociedad y el Real Oviedo en el estadio Anoeta, este sábado. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. O.

Haissem Hassan buscará su hueco en la Champions League desde la fase previa, pero de hacerlo no será el único ex del Oviedo en la máxima competencia europea. Javi López, lateral izquierdo que a pesar del descenso cuajó un buen año en el club azul, jugará la próxima temporada en el Feyenoord de Países Bajos, clasificado directamente para la disputa de la Champions League.

El lateral canario será cedido esta temporada al no convencer al técnico de la Real Sociedad Matarazzo. Javi López fue fichado por el conjunto donostiarra en el verano de 2024, tras pagar la Real al Alavés 6,5 millones de euros. Firmó hasta 2030 pero nunca llegó a asentarse en los planes realistas.

Noticias relacionadas y más

Por eso, el año pasado buscó más protagonismo con una cesión al Oviedo y aunque le costó al principio luego acabó haciéndose indiscutible para Almada, superando en la carrera por la titularidad a Rahim.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
  2. Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  5. Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
  6. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  7. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros

Otro ex del Oviedo, a la Champions: jugará en el Feyenoord

Otro ex del Oviedo, a la Champions: jugará en el Feyenoord

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros

La ciencia de Mortadelo y Filemón regala láminas exclusivas en Avilés hasta septiembre

La ciencia de Mortadelo y Filemón regala láminas exclusivas en Avilés hasta septiembre

Carmen Lomana: "Podría vivir sin trabajar, pero me hace feliz gestionar y ganar dinero"

Carmen Lomana: "Podría vivir sin trabajar, pero me hace feliz gestionar y ganar dinero"

Descubren la autoría y fecha del retrato de Pedro Menéndez durante trabajos de conservación en Avilés

Descubren la autoría y fecha del retrato de Pedro Menéndez durante trabajos de conservación en Avilés

Despliegan un operativo para trasladar 30 grandes felinos desde Argentina a santuarios de EE.UU. y Sudáfrica tras años de cautiverio

Réplicas o enjambre sísmico: qué está ocurriendo en Granada después del terremoto

Réplicas o enjambre sísmico: qué está ocurriendo en Granada después del terremoto

Seis playas de la comarca de Avilés, en riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático

Tracking Pixel Contents