Otro ex del Oviedo, a la Champions: jugará en el Feyenoord
Fue uno de los más destacados la temporada pasada en Primera
O. O.
Haissem Hassan buscará su hueco en la Champions League desde la fase previa, pero de hacerlo no será el único ex del Oviedo en la máxima competencia europea. Javi López, lateral izquierdo que a pesar del descenso cuajó un buen año en el club azul, jugará la próxima temporada en el Feyenoord de Países Bajos, clasificado directamente para la disputa de la Champions League.
El lateral canario será cedido esta temporada al no convencer al técnico de la Real Sociedad Matarazzo. Javi López fue fichado por el conjunto donostiarra en el verano de 2024, tras pagar la Real al Alavés 6,5 millones de euros. Firmó hasta 2030 pero nunca llegó a asentarse en los planes realistas.
Por eso, el año pasado buscó más protagonismo con una cesión al Oviedo y aunque le costó al principio luego acabó haciéndose indiscutible para Almada, superando en la carrera por la titularidad a Rahim.
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