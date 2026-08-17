Los socios del Oviedo tienen derecho a entrada para el partido entre España y la República Checa en el Tartiere: la forma para hacerme con una localidad

El Carlos Tartiere volverá a recibir a la Selección Española el próximo 3 de octubre. No será un partido más, sino uno de los primeros en los que la selección lucirá su uniforme con dos estrellas en el pecho tras su increíble triunfo en el último Mundial, disputado este verano. España se enfrentará a la República Checa a partir de las 20:45 horas, en la tercera jornada de la UEFA Nations League.

Los abonados del Real Oviedo y los titulares del Carnet Oviedista tendrán acceso a una venta preferente de entradas de cara a este partido. Para adquirir las localidades será necesario disponer del número de abonado de la presente temporada y del ID Oviedista, datos que figuran en el abono y pueden consultarse también en las plataformas digitales del club carbayón. El Oviedo informa, además, de que quienes todavía no tengan el Carnet Oviedista podrán solicitarlo antes del inicio de la venta preferente y acceder así a esta ventaja. Los interesados pueden hacerlo a través de la página web de la entidad carbayona.

El choque del combinado nacional será el tercero tras la celebrada victoria en New Jersey con ese agónico gol de Ferran Torres en la prórroga. El regreso se dará el 26 de septiembre, con un atractivo duelo, correspondiente a la primera jornada de la Liga de las Naciones, entre Inglaterra y España en el emblemático estadio de Wembley. El choque mide al tercero del pasado Mundial ante el campeón y también supone el reencuentro de los últimos finalistas de la Eurocopa, que cayó del lado español por 2-1.

Tras esa cita, el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla acogerá el España-Croacia, que se disputa el 29 de septiembre, también de la fase de grupo de la Liga de las Naciones. Precisamente es el mismo partido que supuso la final de hace dos ediciones de esta competición, con victoria de la Roja en los penaltis.

Después, llegará el choque del Tartiere, y tras este, España viaja a Croacia (6 de octubre) hasta el Poljud Stadium de Split para devolverle la visita al combinado arlequinado. Ya en noviembre, los de De la Fuente juegan en Praga (día 12) y acaban la fase previa de la Nations League ante Inglaterra (15) en el Metropolitano de Madrid.