Uno de los campos de El Requexón amanece pisoteado por jabalíes
Los futbolistas del Real Oviedo no pudieron utilizar el campo número 5, en el que habitualmente realizan los primeros ejercicios en cada entrenamiento
El Requexón amaneció esta mañana con un aspecto ligeramente distinto al habitual. El campo número 5 de la ciudad deportiva carbayona, en el que los futbolistas azules suelen realizar los primeros ejercicios en cada entrenamiento, estaba parcialmente pisoteado por jabalíes que habían entrado durante la pasada madrugada a los terrenos azules.
Desde primera hora de la mañana, los operarios de jardinería de las instalaciones ya estaban trabajando en arreglar el césped, aunque por el momento los futbolistas trabajan en el campo anexo, el cuatro. La principal novedad durante los primeros minutos de entrenamiento fue el regreso del delantero Carlos Fernández, quien no fue convocado para el primer duelo liguero ante el Granada.
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