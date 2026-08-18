Fichado por 1,1 millones del Villarreal y vendido por 6 al Celtic: El modelo Hassan marca el camino
La venta con unos 4 millones de beneficio del extremo es el ejemplo que busca el Oviedo para seguir invirtiendo en futbolistas
Las compras de Estanis, Villahermosa o Samu persiguen similares beneficios
Fichado por 1,1 millones (a continuación desglosaremos las cifras), vendido por unos 6 millones (a falta de conocer la cifra exacta y de los bonus), el traspaso de Haissem Hassan por parte del Real Oviedo cumple con uno de los objetivos marcados por el Grupo Pachuca a su llegada a Asturias, el de usar el club como trampolín para revalorizar futbolistas. Es la fórmula que ha empleado durante décadas en México y que cree que puede hacer crecer al club azul. El ideal es con jugadores de la cantera, aquellos en los que el beneficio es aún más amplio, pero Hassan marca un camino, uno que además ha permitido mantener la inversión en jugadores en propiedad (Pedrola o Samu, como ejemplos).
Ni Oviedo ni Celtic han comunicado las cifras exactas de un traspaso —adelantado en exclusiva por este periódico— que podría situarse como el más caro en la historia del conjunto azul. La publicación de las cuentas en diciembre permitirá intuir cuánto ha ingresado el Oviedo, aunque previsiblemente sin los datos exactos (suelen aglutinarse todas las cifras de ventas en el mismo epígrafe), pero la base de la operación se sitúa en torno a los 6 millones de euros. De ahí habría que descontar el 40% correspondiente al Villarreal de la plusvalía, es decir, lo que supere lo pagado por el Oviedo en su día. Pero, ¿cuánto abonó el club azul? Es esta una cuestión de importancia para saber el beneficio de la operación para el conjunto carbayón.
Este periódico ha tenido acceso al montante total de la compra del extremo al Villarreal, una operación que se fue, con todos sus pagos, hasta los 1,1 millones de euros. De primeras, el Oviedo se comprometió a abonar 700.000 euros al Villarreal, que se pagarían en dos plazos. Pero además, el contrato incluía algunos bonus. Uno, sencillo, por jugar un determinado número de partidos, que Hassan cumplió, y que obligaba al pago de otros 50.000 euros. El segundo, el ascenso a Primera: el Oviedo abonó otros 350.000 euros al Villarreal por el salto de categoría hace dos temporadas.
En total, 1,1 millones, pero con el matiz de que el Submarino Amarillo se reservaba el 40% de la plusvalía del jugador, es decir, de toda venta futura que superase la cifra pagada por el Oviedo. El contrato incluía la posibilidad de que el conjunto azul elevara su parte de propiedad por encima del 60% a cambio de un pago que no ejerció. Sobre una base de 6 millones, al Villarreal le corresponderían 1,96 millones y a los azules 4,04 millones del traspaso a Escocia.
El beneficio
La cantidad percibida es clave para que el modelo sea viable. Y para algo más inmediato: inscribir todos los fichajes de esta temporada. Pachuca ha decidido mantener el modelo con movimientos que implicaban algún desembolso. El Oviedo ha pagado traspaso este mismo verano por Estanis Pedrola (900.000 euros), Villahermosa (700.000), Samu Rodríguez (450.000) o Isfan (no ha trascendido la cifra). La idea principal, la inmediata, es que rindan desde ya mismo y ayuden en el intento por regresar a Primera División. Pero también hay otro motivo de fondo: que se revaloricen en el Oviedo y en el futuro tengan la posibilidad de ser traspasados para, de nuevo, invertir en futbolistas en edad de crecer.
La de Hassan no es el único traspaso llamativo del verano azul. Antes que el egipcio, los azules vendieron a Rahim al Bolonia italiano en otra operación de la que sacó un rédito notable. Los 3,5 millones de euros, a los que hay que descontar el porcentaje correspondiente al Recreativo, dos años después de una inversión de 450.000 euros más bonus, suponen otro ejemplo de la estrategia que el Oviedo pretende implementar para seguir creciendo. Y está el caso de Ilyas Chaira, que había recibido sugerentes propuestas para su traspaso antes de que cayera lesionado en el amistoso ante el Deportivo. Por el marroquí, el Oviedo abonó 1,5 millones el pasado verano, pero el 50% de la plusvalía iría a las arcas del Girona.
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