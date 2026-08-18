Uno de los nuevos fichajes del Oviedo analiza su estreno como azul: “Antes del partido tienes nervios, pero cuando ves a esta afición…”

Entre las múltiples caras nuevas que partieron de inicio sobre el césped del Tartiere el sábado había una que llamaba la atención. No solo por ser el más joven (apenas 21 años), sino porque era la primera vez que le daba una patada a un balón en el fútbol profesional. Recién llegado de Primera Federación, Samu Rodríguez cumplió el sueño de cualquier niño debutando en la élite y cuajó una actuación más que aceptable en su debut como jugador del Oviedo. “Estoy muy feliz porque llevo trabajando muchísimos años para llegar a esto”, admitió el futbolista.

Rodríguez, llamado a ser el sustituto de Rahim, llegó en unas condiciones similares a las del lateral nigerino: procedente de la misma categoría, por medio de un traspaso y con un futuro prometedor por delante. Y de mano le ganó la partida a todo un veterano como Juan Cruz para salir como titular en el empate ante el Granada (0-0). “Estamos contentos con el primer partido. No salió el resultado que queríamos, pero es un primer paso y estamos haciendo las cosas bien”, expresó.

El lateral madrileño, nacido en el 2004, disputó más de una hora de partido antes de ser sustituido por Juan Cruz y completó una buena actuación para ser su estreno, sobre todo en la primera mitad, en la que el equipo también ofreció sus mejores prestaciones. Rodríguez realizó tres recuperaciones (dos de ellas en el último tercio, prueba de la buena presión de los de Calero) y tuvo una buena fiabilidad en el pase (85% de precisión en sus 26 intentos).

También tuvo carácter para colgar hasta cinco centros -varios de ellos peligrosos-, aunque ninguno encontró rematador. “El míster y mis compañeros me han transmitido que sea como soy yo y que juegue con esa personalidad que suelo tener en el campo. Antes del partido siempre tienes esos típicos nervios, pero cuando saltas a jugar, ves el estadio y a esta afición, que nos apoyó un montón, se te pasa”, prosiguió, a la vez que destacó la importancia de su núcleo más cercano. “Me considero una persona mentalmente fuerte y estoy rodeado de un grandísimo entorno porque mis amigos y familia siempre me han hecho tener los pies en la tierra”.

Sobre el empate ante el Granada, el lateral no considera que el Oviedo pegase un bajón tras el paso por los vestuarios. “Fuimos un equipo valiente que apretó arriba, sobre todo en la primera parte fuimos bastante protagonistas y sometimos al Granada. Ellos también ajustaron y mejoraron cosas tras el descanso, no fue porque nosotros hiciésemos menos”, mientras valoraba lo “hipercompetitiva” que es la categoría de plata. “Todos la conocemos, aquí cualquier equipo te puede plantar cara y tú también, puede pasar cualquier cosa”.

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Sus primeros 60 minutos en Segunda también fueron suficientes para observar las primeras diferencias respecto a las divisiones en las que venía jugando años atrás. “Es una categoría muy exigente, con un ritmo muy alto durante todo el encuentro y sin margen de error porque cualquiera te penaliza a las primeras de cambio”. Tras esa hora de juego fue Juan Cruz el que saltó al campo. Una dupla que combina juventud con veteranía por el carril zurdo del Oviedo. “Es una competencia muy sana y nos apoyamos el uno al otro. Yo le escucho porque a esa gente que ha vivido tantos años el fútbol profesional sabe de qué va esto”, aseguró Rodríguez, quien destacó las virtudes de Cruz. “Es un jugador súper experimentado y con una calidad increíble. Me está ayudando un montón, me da sus consejos y me dice lo que piensa”, finalizó.