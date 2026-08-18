La Federación Española de Fútbol anuncia cuándo saldrán a la venta las entradas para ver a España en el Tartiere: consulta todos los detalles

Oviedo y el Carlos Tartiere ya se preparan para recibir a la flamante campeona del mundo. La afición asturiana ya conoce cuándo podrá hacerse con una entrada para un partido histórico ante la República Checa, el tercero que disputará la selección española con las dos estrellas de campeona del mundo bordadas en el pecho. Según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la venta arrancará este miércoles 19 de agosto, a las 12:00 horas, pero los primeros en poder hacerse con las localidades serán únicamente los abonados del Oviedo y los titulares del carnet oviedista.

Esta ventana exclusiva se mantendrá hasta el jueves 20, cuando, a partir de las 12:00 horas, la venta se abrirá al público general y cualquier aficionado podrá comprar su entrada para el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Nations League. Para adquirir las entradas será necesario facilitar el número de abonado de la presente temporada y del ID Oviedista, datos que figuran en el abono y pueden consultarse también en las plataformas digitales del club carbayón. Cada abonado podrá adquirir un máximo de cuatro localidades y únicamente de forma online hasta agotar existencias. Además, el Oviedo informa que aún está abierto el plazo para hacerse socio o conseguir el carnet oviedista para tener más posibilidades de adquirir las localidades este miércoles. Un procedimiento que se puede realizar a través de la página web del conjunto carbayón.

Estos son los precios

Las entradas oscilan entre los 25 euros (las más baratas) hasta los 80. Las más baratas se corresponden a los fondos Norte y Sur (Norte Naranco Alto y Sur Aramo Alto), mientras que la más elevada es en Oeste Herrerita Central (80). A partir de ahí hay localidades con precios para todos los públicos, desde los 75 euros en Presidencial Baja Central o los 45 en Ería Alta Lateral. La RFEF informa que, una vez adquiridas, las entradas serán digitales y se podrán ver a través de la app RFEF Tickets, aunque, por motivos de seguridad, se recibirán en las 48 horas previas al partido.

La selección visitará el Carlos Tartiere el sábado 3 de octubre ante la República Checa (20:45 horas), en lo que será el tercer encuentro desde que se alzó con la copa del Mundo, hace ya un mes, tras ganar a Argentina en la prórroga con el tanto histórico de Ferrán Torres. Antes, La Roja disputará dos partidos: el primero, el 26 de septiembre ante Inglaterra, en el emblemático estadio de Wembley, en la jornada inaugural de la Nations League; y el segundo, tres días después en el Ramón Sánchez Pizjuán, ante Croacia, también perteneciente a esta competición. De cara a ese encuentro, la RFEF utilizará el mismo método que en el Tartiere para el reparto de entradas.

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Unos días más tarde, el combinado de Luis de la Fuente disputará su segundo encuentro en tierras españolas en Oviedo y, posteriormente, viajará a Split para volver a medirse al conjunto croata. Los últimos compromisos de la Nations League serán en el siguiente parón de selecciones, allá por el mes de noviembre, en el que La Roja jugará en Praga el día 12 y acabará la primera fase ante Inglaterra en el Metropolitano (15 noviembre).