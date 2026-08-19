Aldasoro y Pedrola, los últimos: el Oviedo ya ha inscrito a todos sus fichajes

El Real Oviedo ya tiene a todos sus fichajes inscritos en La Liga. Este miércoles, el club realizó las gestiones de los dos únicos jugadores que aún no figuraban en el portal de la patronal, Estanis Pedrola y Aritz Aldasoro, completando así el proceso de inscripción de las nuevas incorporaciones del conjunto azul. La entidad carbayona no lo había hecho antes porque ninguno de los dos futbolistas llegaba a tiempo para la jornada inaugural ante el Granada, pero ambos estarán disponibles a efectos federativos para Calero en lo que resta de temporada.

Aún así, lo más probable es que ninguno de ellos esté listo para el duelo de este sábado ante el Leganés. Ninguno de los dos saltó el martes al césped de El Requexón y continúan recuperándose de sus respectivas dolencias en el interior de las instalaciones azules. El técnico de Parla reconocía tras el primer choque liguero que “es cuestión de un tiempecito” que ambos vuelvan con el grupo, pero que en ningún caso se trata de lesiones graves.

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Con ambos en el portal de la Liga, el Oviedo ya ha formalizado las inscripciones de los 14 fichajes que ha realizado hasta la fecha: los defensas Aisar Ahmed, Carlos Domínguez, Samu Rodríguez y Juan Cruz; los centrocampistas Youness, Villahermosa y el mencionado Aldasoro; así como los atacantes Pablo Sáenz, Jacobo, Víctor Mingo, Alexandru Isfan, Chris Ramos, Carlos Fernández y el citado Pedrola. Un plantel de garantías con el que los azules buscarán sumar el primer triunfo de la temporada el próximo sábado ante el Leganés.