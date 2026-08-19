La Copa de la Reina vuelve a deparar un derbi asturiano

El sorteo de la Copa de la Reina ha vuelto a deparar un derbi femenino. Oviedo y Sporting, que esta temporada se volverán a ver las caras en la Segunda Federación Femenina, se enfrentarán en la primera ronda de la competición del KO, con el cuadro oviedista ejerciendo de local.

El encuentro aún no tiene fecha, pero la primera ronda de la Copa de la Reina se disputará los días 8,9 y 10 de septiembre, apenas unos días después del comienzo de la liga, en el que el Oviedo visitará al Osasuna B y el Sporting viajará a la capital para enfrentarse al Madrid B.

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Rojiblancas y azules ya se habían visto las caras la temporada pasada en la segunda ronda, en la que el Oviedo se impuso en Mareo gracias al solitario tanto de Eva Lois (0-1). Con el club carbayón en una categoría superior, ambos conjuntos no se han vuelto a enfrentar desde ese 1 de octubre de 2025, pero las rojiblancas buscarán la revancha en apenas unas semanas.