Los jabalíes vuelven a cebarse con El Requexón: nuevo destrozo a más campos de la ciudad deportiva

Segundo día consecutivo que El Requexón se despierta con varios campos afectados por los jabalíes, que volvieron a campar a sus anchas por la ciudad deportiva azul. Esta vez el daño causado durante la madrugada fue mayor que el de ayer, puesto que no solo volvieron a destrozar el campo número 5 (esta vez por ambos costados), sino también una de las bandas del cuatro y del uno.

Los operarios de jardinería contratados por el club ya habían arreglado prácticamente en su totalidad los daños causados por estos ejemplares durante la madrugada del martes, sin embargo, al llegar a El Requexón vieron que el trabajo había sido en balde. La misma zona volvió a ser afectada por los jabalíes en el campo número 5, pero también provocaron destrozos en la banda contraria, en la que ayer los futbolistas del Oviedo sí habían podido trabajar. Este campo es en el que habitualmente realizan los primeros ejercicios los de Julián Calero, aunque esta mañana quedó completamente inutilizado.

Los jabalíes también afectaron, en menor medida, una de las bandas del campo 4, en el que los azules realizan la mayor parte de cada entrenamiento, incluidos los partidillos y todos los ejercicios tácticos. Por suerte, los operarios pudieron arreglar esa zona a primera hora y el entrenamiento se realizó sin problemas. Además, estos animales también dañaron de forma importante una de las bandas del campo número uno, en el que habitualmente juega el Vetusta.

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Para arreglar estos imperfectos, los jardineros tardarán varios días en reparar las parcelas dañadas (siempre y cuando no vuelvan a invadir la ciudad deportiva azul los jabalíes), por lo que lo más probable es que la plantilla carbayona no pueda utilizar más esta semana el campo número 5. Mañana será la última sesión de la semana en El Requexón antes del encuentro del sábado ante el Leganés. El viernes, día previo, los azules trabajarán como hacen habitualmente en el Carlos Tartiere.