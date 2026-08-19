Joaquín Delgado abandona el Real Oviedo y este será su nuevo destino
El delantero azul ya se ha ausentado del entrenamiento de este miércoles en El Requexón para sumarse a su nuevo equipo
El futuro de Joaquín Delgado se resolverá en las próximas horas. El delantero utrerano del Real Oviedo no se entrenó junto a sus compañeros en la mañana de este miércoles en El Requexón y viajará hacia tierras mañas para cerrar su fichaje por el Real Zaragoza, uno de los equipos punteros de la Primera Federación.
El delantero, con contrato en la capital del Principado hasta junio de 2028, contaba con un gran cartel en la categoría, aunque apuró hasta el último momento sus opciones en Segunda. Finalmente recalará en el Zaragoza, uno de los equipos que más interés había mostrado por hacerse con sus servicios desde hace semanas.
En Oviedo pugnó con Víctor Mingo por hacerse un hueco en el primer equipo, pero a Julián Calero le convenció más el futbolista llegado del Arenteiro. Prueba de ello fue que en el primer encuentro de la temporada Mingo disputó los últimos minutos y Delgado ni siquiera estuvo en el banquillo.
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