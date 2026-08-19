El Oviedo levanta el pie del acelerador en el mercado: así afrontan los azules las últimas semanas

Hace más de una semana, el Oviedo anunciaba el fichaje de Carlos Domínguez, la decimocuarta incorporación de un verano muy intenso en los despachos que permitió a Julián Calero llegar al inicio liguero con una plantilla renovada y muy avanzada, una situación que incluso reconocía como atípica el propio técnico. Con la mayor parte del trabajo realizado y las principales necesidades ya cubiertas, desde las oficinas del club azul se trabajará a fuego lento estas últimas semanas del mercado, muy pendientes de las salidas y de cualquier oportunidad que pueda surgir.

Durante su últimas comparecencias, y pese a que se muestra muy satisfecho con las operaciones acometidas, Calero no descarta nuevos fichajes que impulsen el equipo y ofrezcan más fondo de armario. “Tendremos que valorar si queremos un centrocampista más o no, no me voy a precipitar por este partido”, confesaba al término del choque ante el Granada, en el que el equipo acusó la falta de alternativas en la recta final por las bajas. Pero el Oviedo se moverá con paciencia, a la espera de lo que pueda pasar en los siempre impredecibles últimos días de mercado.

Donde sí pueden avanzar los azules es en la operación salida. Ahí sí están del todo claros los movimientos a efectuar, aunque no por ello la situación será más sencilla. Cierto es que en las últimas semanas el club ha dado un empujón en este apartado con la histórica venta de Hassan, las cesiones de Cardero, Eze o Agudín a la Cultural, Villarreal B y Sant Andreu, respectivamente, o la rescisión de Paraschiv, pero aún queda trabajo por hacer.

El caso más notorio es el de Luka Ilic, quien lleva semanas sin entrenarse con el grupo, según el club por un golpe, y ni siquiera ha participado en ningún encuentro de pretemporada. El centrocampista serbio fue una de las grandes apuestas del verano del regreso a Primera y su alto salario imposibilita que pueda quedarse en la categoría de plata. Sin embargo, por el momento ni el club ni el jugador han encontrado una oferta que satisfaga los intereses de ambas partes. Al Oviedo, tras su importante inversión, le gustaría recuperar una parte o, al menos, que el futbolista pueda revalorizarse lejos de El Requexón, pero la situación sigue sin aclararse a menos de dos semanas del cierre de mercado en España, fijado para el 1 de septiembre a las 23:59 horas.

El que también se encuentra en la rampa de salida es Joaquín Delgado. El delantero, con ficha del primer equipo, compitió durante la pretemporada con Víctor Mingo por un puesto en el primer equipo y parece ser que este último ha sido el que ha convencido a Calero. Al menos, así se demostró durante el primer encuentro oficial, en el que Delgado se quedó fuera de la convocatoria y Mingo disputó los últimos minutos. El ariete sevillano, que la temporada pasada marcó 21 goles entre el Oviedo y el filial del Barcelona, cuenta con un gran cartel en Primera Federación, pero está apurando sus opciones de encontrar acomodo en algún club de Segunda que busque delantero en la recta final.

Otro de los que no ha participado en ningún amistoso veraniego ni apenas ha pisado el césped de El Requexón es Brandon Domingues, quien continúa recuperándose de la lesión que sufrió la temporada pasada durante su aventura polaca. El extremo, al que el Oviedo le ha dado el dorsal 25 este curso, tampoco entra en los planes de Julián Calero. Con contrato hasta junio de 2028, el club tendrá que decidir durante las próximas semanas sobre su futuro.

Otro caso particular que dará que hablar en estos últimos días será el de Dieguito Menéndez. El Oviedo le comunicó a finales de julio que formaría parte de la primera plantilla (aunque con ficha de filial), pero en este primer encuentro Calero no le dio la alternativa pese a que había numerosas bajas en la parcela ofensiva (Chaira, Carlos Fernández y Pedrola estaban lesionados), decantándose por Reina e Isfan en los costados pese a no ser un puesto que domine.

Noticias relacionadas

Antes de que se cierre el mercado aún se disputarán dos encuentros más, por lo que el panorama podría ir aclarándose con el paso de las jornadas. Lo que está claro es que el Oviedo llega con calma a la recta final, con sus deberes hechos y pendiente de dar salida a los futbolistas con los que no se cuenta para que Julián Calero pueda trabajar con los efectivos que desea.