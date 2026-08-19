El Oviedo mima a dos de los titulares ante el Granada: así va la semana en El Requexón

Avanza la semana para el Oviedo y Julián Calero sigue preparando el encuentro ante el Leganés con más ausencias de las que le gustaría. Esta mañana, sobre el césped de El Requexón no se ejercitaron seis futbolistas: a los lesionados Chaira, Estanis Pedrola, Aldasoro y Marco Esteban se les sumaron Youness y Chris Ramos. Estos dos últimos fue por un reparto de cargas y desde el club se confía en que ambos lleguen sin problemas a la cita del sábado.

El centrocampista murciano no había terminado la sesión de ayer (estaba pactado) y hoy ni siquiera realizó la primera parte del entrenamiento junto al grupo. Tampoco Chris Ramos lo hizo, ni hoy ni ayer, por el golpe que sufrió durante el encuentro ante el Granada. Dos futbolistas a los que el Oviedo cuida al máximo para que lleguen en perfectas condiciones.

La buena noticia para Calero es que Carlos Fernández apunta al partido del Leganés. El ariete sevillano completó la mayor parte de la sesión con el grupo, aunque se mantuvo al margen en los últimos ejercicios. El que tampoco estuvo Joaquín Delgado, que está ultimando su salida al Real Zaragoza, de Primera Federación.

El entrenamiento volvió a estar condicionado, esta vez más, por los asaltos de madrugada de los jabalíes, que dañaron el campo número 5 en su totalidad, una banda del 4 y otra del 1. En este último trabajaron dos futbolistas que están en la rampa de salida como Brandon Domingues y Luka Ilic.

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El Oviedo volverá a entrenar mañana en la ciudad deportiva azul y el viernes hará lo propio en el Carlos Tartiere, en lo que será la previa de la segunda jornada liguera ante el Leganés, en la que el cuadro carbayón buscará el primer triunfo del curso.