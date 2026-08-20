Joaquín Delgado, tras su salida del Oviedo: “Quería llegar al Zaragoza traspasado, no cedido”

Tras anunciarse esta mañana su traspaso al Real Zaragoza, el ya ex del Oviedo Joaquín Delgado fue presentado de manera oficial con el conjunto maño. El delantero utrerano, por el que el Oviedo se reserva un porcentaje de un futuro traspaso y podría ingresar más dinero si se cumplen ciertas variables, (como por ejemplo, en caso de ascenso), se mostró sincero ante los medios. “Yo quería llegar aquí traspasado, no quería cesión”, expresó.

Delgado se compromete con el Zaragoza hasta 2029 y tendrá la exigencia de devolver al equipo aragonés a la Segunda División. El utrerano, que no llegó a debutar con el primer equipo carbayón, afronta un salto de categoría, puesto que nunca había jugado en Primera Federación. Un salto más que merecido tras su gran rendimiento en Segunda RFEF, donde la pasada temporada anotó 21 goles en 34 partidos. “Fue un año inolvidable, esa temporada tan bonita con el Vetusta y la experiencia de poder ir a jugar al Barcelona. Hay que seguir trabajando y seguir en lo que estoy haciendo, ahora para ayudar al Zaragoza”, destacó.