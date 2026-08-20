El Oviedo perfila los últimos detalles con el Zaragoza para la salida de Joaquín Delgado

La etapa de Joaquín Delgado en el Real Oviedo está a punto de llegar a su fin. El delantero utrerano, sin sitio en el primer equipo azul, se encuentra en Zaragoza ultimando los detalles para su llegada al club maño. La fórmula elegida será un traspaso y el conjunto carbayón trata de reservarse un porcentaje en caso de una futura venta y también incluir alguna compensación económica, por ejemplo, en caso de ascenso.

El delantero emprendió rumbo a Zaragoza en el día de ayer y ni siquiera se ejercitó junto al resto de sus compañeros en El Requexón. Delgado, que ya ha pasado el reconocimiento médico con su nuevo club, contaba con un gran cartel en Primera Federación, aunque trató de apurar sus opciones en la categoría de plata, donde algunos equipos sí habían mostrado interés en hacerse con sus servicios, pero sin llegar a concretar una oferta en firme. El que sí lo hizo, además con mucha insistencia, fue el conjunto maño, que le tenía en el radar desde hace semanas para reforzar el ataque, con el claro objetivo de conseguir el ascenso.

Delgado se despide del Oviedo sin llegar a debutar con el primer equipo carbayón. Llegó procedente del Utrera en el verano de 2024 y se consagró como uno de los mejores goleadores del Vetusta en la última década, anotando 41 goles en temporada y media. En su primer curso, marcó 23 y fue clave en el ascenso del filial a Segunda Federación, pero en la siguiente temporada no se quedó atrás: fueron 14 tantos en 17 encuentros, dejando al filial carbayón luchando por el ascenso a Primera Federación y marchándose al Barcelona B, donde también ofreció un gran rendimiento (7 dianas en 17 choques).

Tras varias temporadas muy fructíferas como goleador, Delgado encaraba el presente verano como una gran oportunidad para ganarse un puesto en la primera plantilla. Sin embargo, no fue capaz de convencer a Julián Calero. Desde el inicio, el delantero de 24 años inició una pugna con Víctor Mingo por hacerse un hueco como el cuarto delantero de la plantilla. El ex del Arenteiro llegaba en unas condiciones similares: un futbolista joven, con hambre, sin haber debutado en el fútbol profesional y que venía de hacer buenas cifras en categorías más bajas.

Fue este último el que convenció a Calero a lo largo del verano. Mingo tuvo más minutos e incluso anotó el gol de la victoria desde los once metros ante el Le Havre francés (3-2). Y durante el primer encuentro liguero ante el Granada se terminó de ver las preferencias del técnico de Parla. Delgado se quedó fuera de la convocatoria y Mingo incluso disputó los últimos minutos del choque, dejando detalles de su calidad. El ariete madrileño también ha convencido a la dirección deportiva y, tras la salida de Joaquín, está aún más cerca de formar parte de la plantilla carbayona este curso. Mingo mantiene el interés de varios clubes de Primera Federación, pero salvo sorpresa de última hora se quedará en el club azul.

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Ahora, Delgado tratará de demostrar su valía lejos del Principado. Para él será su primera experiencia en Primera Federación y lo hará en una plaza siempre complicada como Zaragoza, un transatlántico que tendrá como obligación conseguir el ascenso a la Segunda División. Allí se encontrará con futbolistas de gran nivel, como por ejemplo el mítico Ander Herrera, y tendrá una buena oportunidad para seguir creciendo.