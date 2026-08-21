El exoviedista Álex Millán regresa por primera vez al Tartiere: "La noche de Cornellá fue el día que más lloré en mi vida"

Llegó al Oviedo como una de las grandes apuestas del verano en 2023, pero una rotura de ligamento cruzado en su segundo partido como azul truncó de golpe su temporada. Regresó en marzo y vivió en sus propias carnes uno de los momentos más dolorosos de la última década con esa derrota en Cornellá. Pero Álex Millán solo tiene buenas palabras sobre su etapa en el Oviedo. El delantero abandonó la disciplina azul tras disputar solo 9 encuentros y, ahora, en su mejor momento como profesional, regresa por primera vez al Carlos Tartiere como una de las principales amenazas ofensivas del Leganés.

Las cosas marchan bien por Leganés.

La verdad que estoy muy contento por la oportunidad que me dieron el año pasado. La pasada fue una temporada jodida para todos, no nos esperábamos salvarnos en la última jornada, pero fue un punto de inflexión. Han cambiado muchas cosas en el club y hemos hecho un equipo bastante sólido para pelear por todo. Confío en la plantilla, todos tenemos mucha ambición de que este sea el año.

A nivel personal viene de anotar 8 goles, sus mejores cifras en el fútbol profesional, ¿está en su mejor momento?

He pasado por momentos muy buenos, pero posiblemente el pasado haya sido el mejor. No mido estar mejor o peor por los goles que meta, pero me encontré muy bien y estoy con ganas de superarme.

Mañana regresa al Tartiere por primera vez.

Viví un año muy duro y bonito a la vez, tengo grandes recuerdos. Es un sitio espectacular y para mí el Oviedo lo es todo. Allí estuve fenomenal, la afición se volcó con el equipo y me trataron muy bien. Me hace mucha ilusión volver al Tartiere. Mi hija es asturiana, me siento orgulloso de ello y viajará toda mi familia porque tengo ganas de volver con ella.

La grave lesión marcó su etapa en Oviedo, ¿cuántas veces le ha dado vueltas a la jugada?

Fue mala suerte, pero me hizo mejor jugador y persona. Es la peor lesión que hay en el fútbol, pero es muy agradecida porque semana a semana te vas encontrando mejor. Sí que le he dado muchas vueltas de lo que podía haber hecho en Oviedo, pero es parte del fútbol y ahora soy mejor jugador.

Reapareció en marzo, pero ya era complicado hacerse hueco.

Después de estar siete meses parado es difícil tener continuidad. El equipo iba volando y luchaba por grandes cosas. Lo hablé con Carrión y lo entendí. Yo intentaba aportar lo que pudiera asumiendo ese papel secundario. Y las cosas se dieron prácticamente hasta el final.

Todo fue rodado hasta que llegó aquella fatídica noche en Cornellá.

Desde que llegué a la ciudad, por cómo te hacía sentir la gente, yo me hice muy del Oviedo, como si fuera de allí de toda la vida. Tenía muchas ganas de devolverlo a Primera tantos años después. No soy una persona que muestre mucho sus sentimientos, sobre todo cuando son negativos, pero aquella noche fue la vez que más he llorado en mi vida. Me acuerdo de ese vestuario roto y no me salían las palabras, solo lloraba. Pero vivimos un año muy bonito y, aunque no se diera, fui muy feliz.

Después llegó una nueva pretemporada y no hubo oportunidad con Calleja, ¿se quedó con la sensación de no haber podido demostrar?

Jugué muy pocos partidos y claro que me quedó esa espinita de poder demostrar lo que soy, pero esto es fútbol y el recuerdo sigue siendo muy bueno. La pretemporada no fue del todo buena, tuve un par de lesiones y muchos partidos jugué de extremo, que es fuera de lo que soy yo. No me quería ir de Oviedo, pero entendía que igual era un buen paso para mi carrera, aunque luego no lo fue. Les tengo un cariño increíble, Oviedo siempre será mi casa porque fui feliz.

¿Con qué se queda de su etapa como azul?

Me acuerdo de celebrar la victoria en Eibar con ese desplazamiento increíble. Nunca había estado en ningún sitio donde se vive así el fútbol y la ciudad se vuelque de esa manera. Fue increíble y hay veces que sigo viendo vídeos de recibimientos cuando tengo tiempo. Todo con humo azul, la rampa… Son cosas que son imposibles de describir.

Esa temporada se va y el Oviedo acaba ascendiendo

Estaba deseando que el Oviedo ascendiera a Primera División. Es su sitio y lo viví muy contento. Me alegré muchísimo por compañeros que el año pasado los vi llorar. También por Santi, que es una leyenda del Oviedo y se ha podido retirar tranquilo porque los subió a Primera.

¿Cómo ve el proyecto de esta temporada?

Hay mucha gente nueva, bastantes cambios, pero tienen un equipazo. La afición tiene que ser paciente, que se acuerden de nuestro año. En los primeros siete partidos con Cervera no arrancamos y con Carrión llegamos a la final. Entiendo la exigencia de jugar en el Oviedo, pero ningún equipo asciende en la jornada 15. Estoy seguro de que va a estar ahí.

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