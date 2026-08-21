Julián Calero, sobre los destrozos de los jabalíes: "Han picoteado todo, no se puede luchar contra la naturaleza”.

Julián Calero atendió a los medios esta mañana antes de enfrentarse al Leganés en el Tartiere. Busca el Oviedo el primer triunfo tras el empate inicial.

Youness. “Hemos tenido que cuidar al equipo proque el campo estaba pesado y eso provoca que se agarre a la pierna. Hemos tenido molestias, se nota ele sfuerzo, y hemos cuidado al equipo en cuanto a la carga. Youness y algún otro les hemos intentado liberar de más carga, estamos esperando a la sesión de hoy. Youness lo va a empezar y la intención es que pueda jugar. Pero va a depender de sus sensaciones, tiene una sobrecarga en el sóleo. Si va a más, te imposibilita que juegue, por eso le dimos descanso”.

Filial. “Si recuperamos a los que creemos no irán más del Vetusta. Si suben es porque tienen opciones, no van a ir por rellenar. Si tenemos a Youness y Carlos, más Aldasoro en el banquillo no llevaré chicos. Si hay problemas, sí irán. Estoy conociendo a muchos del Vetusta al venir a entrenar”.

Carlos y Enzo. “Carlos ha ido de menos a más, le hemos metido más carga progresivamente. Ha venido bien, tiene que completar la sesión, hay que mirarlo. Valoro la opción de Enzo, sí, tengo que hacer un centro dle campo competitivo. Enzo estoy contento con él y está en dinámica de primer equipo”.

Dudas en el once. “Carlos y Chris son muy diferentes pero complementarios. No me cierro en un sistema, puede haber una doble punta. Chris es de espacios y explosivo, y Carlos para asociarse y de área, de desmarques en espacios reducidos. Nos hacen falta los dos. Son complementarios, que vayan encontrando su punto de forma, a ver cómo está Chris. Si no, están Isfan y Mingo, que sigue de momento con nosotros y pelea su espacio”.

Lateral izquierdo. “Juan llegó más tarde, ha sido padre, y le ha impedido tener continuidad. Samu es un buen jugador. Son un poco diferentes y eso me interesa. Me dan cosas diferentes”.

Sistema del Leganés. “Los laterales los inviete, es una situación curiosa, les da otra perspectiva y descoloca jugador. No nos condiciona tanto. Tiene ventaja, quizás pierden otras del carril lateral. Es muy equilibrado. Defendieron muy bien área ante el Girona. Tienen las cosas claras. Lo más importante esta semana es que llegaran bien los futbolistas”.

Qué te gustaría ver con continuidad. “Tener continuidad, eso sería lo que más me gustaría reforzar. Darle más a cosas que se hicieron bien. Ta,mbién tuvimos momentos de bajada, puede ser físico, pero fue más de continuidad con el balón que dejamos de hacer. Eso puede ser por el cansancio, pero también mental, de sentirte fyuerre, querer más y saber que lo puedes dar. Tenemos bastante margen de mejora y en ello trabajamos. Si no gas es que en alguna cosa has fallado”.

Los jabalíes y el césped de El Requexón. “Es curioso. Nos ha hecho daño, han picoteado en todos los campos y cuando rascan levantan el campo una barbaridad. El club se ha puesto manos a la obra. No es sencillo, es la naturaleza. No nos gusta cambiar de terreno. Los campos de El Requexón de uno a otro hay mucha diferencia y el jugador lo nota. Nos interesa que se resuelva lo antes posible, pero no se puede luchar contra la naturaleza”.

Atienza. “No he cruzado mensajes con él, hay normas no escritas en el fútbol: cuando vas a jugar, he llegado a tener a mi hijo de rival y no le he preguntado. Es respeto al rival. Con Atienza tengo una buena relación. Sonó para aquí, hablamos con él pero decidió irse al Leganés, le deseo que pierda mañana pero también lo mejor en el futuro”.

Mingo. “Ya lo hemos hablado. Es jugador del primer equipo de momento, nos ayuda, es trabajador, intenta hacer todo lo posible. Habrá que valorar al final del mercado. Lo he hablado. Debemos decidir todos: Calero, la dirección deportiva y el jugador. Decidimos si es lo mejor para todos. Estaremos hasta el final de mercado atentos, no nos cerramos a nada. Solo me preocupa el partido de mañana. Luego, el mercado es muy caprichoso en los últimos días, lo mismo viene el Bayern de Munich y te paga la cláusula de cualquiera. Puede haber novedades, para entradas y salidas”.

Canteranos. “Hay necesidades del equipo. Si necesito una posición le pido a la dirección deportiva, y lo hablan con sus entrenadores. Se premia a los jugadores que hacen las cosas bien. Nosotros decimos la necesidad y ellos deciden. Hay jugadores que me gustan ya, hacemos un equipo para tomar la decisión”.

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Luka Ilic. “Se gestiona con cariño y empatía. Hay que entender al futbolista y al club. Intento hablar con las dos partes, con el jugador lo he hecho 3 o 4 veces. Si al final de mercado se queda habrá que tener una conversación para integrarle en la dinámica. Ahora lo que hay que hacer es decir a las dos partes, en especial al jugador, lo que quieres. Es una situación complicada. Como ex futbolista entiendo la situación pero mi club tiene unas necesidades”.