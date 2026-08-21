El Oviedo, el gran agitador del mercado en Segunda: solo un equipo ha fichado más que los azules

Llegados ya a la recta final de mercado, si algo queda claro en la Segunda División es que el Oviedo no va a pasar de puntillas por el periodo estival. Los azules han metido la directa a lo largo de estas semanas, con hasta 14 movimientos en forma de llegadas (además de múltiples salidas), siendo uno de los equipos más activos en la categoría de plata. Solo el Córdoba de Iván Ania es capaz de superar los registros carbayones, con 15 incorporaciones, aunque la dirección deportiva, con David Fernández a la cabeza, aún no descarta nuevas incorporaciones en lo que resta de agosto.

Aisar, Carlos Domínguez, Juan Cruz, Samu Rodríguez, Villahermosa, Youness, Aldasoro, Pablo Sáenz, Jacobo, Carlos Fernández, Mingo, Isfan y Chris Ramos han sido los refuerzos veraniegos hasta la fecha, que junto a Calero al frente de la nave azul conforman una plantilla muy renovada respecto a lo visto el curso anterior. Cierto es que los azules tuvieron mucho tiempo para preparar el mercado tras consumarse su caída a Segunda, pero la rapidez y decisión en el verano contrasta radicalmente con lo que ocurre en los otros recién descendidos. Mallorca y Girona, con presupuestos mucho más golosos que el carbayón, se han movido mucho menos durante este tiempo. El cuadro bermellón, potenciado por el traspaso millonario de Muriqui, entre otros, y por la continuidad confirmada de futbolistas de la talla de Darder y Pablo Torre -que ya marcó de falta en el debut-, ha realizado ocho fichajes hasta la fecha. Tres más que el Girona, que por ahora sigue más pendiente de las posibles salidas que condicionen su verano que de las entradas.

En líneas generales, los equipos de Segunda sí han dado un lavado de cara importante a sus plantillas. Por debajo del Córdoba e igualando al Oviedo aparece el Andorra de Gerard Piqué con otras 14 movimientos, seguido por Eldense y Cádiz con 12 como los más agitadores. El que también había cogido velocidad de crucero durante el mes de julio fue el Castellón, que una vez más ha apostado por el mercado extranjero para reforzar su plantel y ha firmado once futbolistas.

Acercándose a la zona media aparece el Sporting, con 10 incorporaciones que pronto serán 11 con la llegada de Antonio Casas. Acompañado por el Leganés (próximo rival carbayón), que también le ha dado un importante lavado de cara a su plantilla, como Valladolid (11), Sabadell (11) o Tenerife (9). Mientras tanto, otros clubes prefieren tomarse el verano con calma y apurar sus principales opciones en la recta final. El Almería (7), Las Palmas (6) o el Eibar (5) han realizado menos incorporaciones, aunque los dos equipos que menos se han movido este verano han sido los únicos filiales en la categoría. Celta Fortuna y Real Sociedad B han priorizado la promoción de su talento joven (con numerosas promociones desde el juvenil) y han firmado a tres y un futbolistas, respectivamente.

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Pese a las numerosas caras nuevas, al Oviedo aún le esperan unos últimos días entretenidos, sobre todo en el apartado de las salidas. Los azules no descartan acometer alguna incorporación más si surge alguna oportunidad de mercado, y paralelamente buscan encontrarle acomodo a dos futbolistas que no entran en los planes de Calero como son Luka Ilic y Brandon Domingues.