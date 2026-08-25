Debacle del Celtic en Austria: el Oviedo se queda sin bonus
Los escoceses no se clasifican a la Champions y no abonarán 180.000 euros a los azules
Debacle del Celtic de Glasgow, equipo desde este verano de Haissem Hassan, en Austria. Los escoceses defendían un 3-0 del choque de ida en la previa de la Champions y cayeron con estrépito ante el LASK: 5-1 en un encuentro que se definió en la prórroga y que no contó con la participación de Hassan. Según el contrato de traspaso, el Celtic habría tenido que pagar 300.000 euros en caso de clasificarse a la Champions, de los que 180.000 eran para el Oviedo y 120.000 para el Villarreal. McGregor adelantó al Celtic en el primer acto, pero Usor igualó pronto. El 1-1 al descanso no hacía presagiar el final que se dio. La segunda parte fue una avalancha austriaca, con los goles de Ljubicic, Adeniran y Flecker que llevaron el partido a la prórroga. En el tiempo extra, el LASK anotó el quinto por medio, de nuevo, de Aderinan e incluso fallaron un penalti en los últimos minutos. También ayer se jugó el choque aplazado de la primera jornada en España entre Valencia y Betis, con victoria de los de Pellegrini gracias a un gol de Pablo García al final.
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