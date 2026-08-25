El Oviedo arranca la semana con buenas noticias: dos nuevos jugadores con el grupo
Varios titulares ante el Leganés se quedaron en el gimnasio realizando trabajo específico
El Oviedo regresó al trabajo esta mañana con novedades importantes. Aritz Aldasoro y Estanis Pedrola arrancaron la sesión con normalidad a las órdenes de Julián Calero y se espera que estén disponibles para el encuentro de este sábado ante el Albacete (Carlos Belmonte, 19:00 horas). Una buena noticia para el técnico de Parla, que tendrá más fondo de armario para tratar de sumar la primera victoria de la temporada.
El centrocampista cedido por el Racing ya había entrado en la convocatoria para el duelo ante el Leganés y, aunque Calero había confirmado que incluso podía haber disputado unos minutos, no había entrenado junto al grupo en toda la semana. Por su parte, Pedrola llevaba dos semanas sin trabajar junto al resto de compañeros. Ambos realizaron la primera parte de la sesión con normalidad, aunque ninguno de los dos participó en el ejercicio de mayor intensidad de llegadas y finalizaciones. Aldasoro se quedó con la parte del grupo que estaba en el rondo y Estanis realizó trabajo específico.
El club cuida a todos sus futbolistas y hasta cuatro de los titulares el sábado se quedaron en el interior de las instalaciones azules. Aarón Escandell, Dani Calvo, Jacobo y Chris Ramos no saltaron al césped de El Requexón por gestión de cargas, pero todos ellos llegarán al Carlos Belmonte si no surge ningún contratiempo. Tampoco estuvieron los lesionados Ilyas Chaira y Marco Esteban, ni los jugadores en la rampa de salida como Luka Ilic y Brandon Domingues.
La sesión también contó con una elevada participación del filial. Calero llamó hasta siete futbolistas para poder realizar todos los ejercicios programados para la jornada. Así, estuvieron a las órdenes del preparador azul Diego Espinosa, Iker Navarro, Gerard Márquez, Cheli, Jaime Fuentes, Isi Angulo y Óscar de la Hera. Por delante aún restan tres sesiones de trabajo -todas en el mismo horario- antes de emprender rumbo a Albacete.
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