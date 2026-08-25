Víctor Mingo confirma su continuidad y confía en que lleguen los goles: “Lo preocupante sería si no tirásemos a puerta”

Arranca la semana en El Requexón y uno de los grandes protagonistas es Víctor Mingo. El delantero del Oviedo confirmó su continuidad en el club, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA hace días, y pasó revista a la actualidad del conjunto carbayón tras las primeras jornadas ligueras.

Tu continuidad. “Sí se ha hablado de que finalmente estaré en plantilla y afrontamos este reto con mucha ilusión”.

Cómo has vivido el verano con los rumores de tu posible salida. “Lo he vivido con la mayor calma posible. Al final es incertidumbre, sé que vengo de una categoría menos y la edad o la trayectoria son importantes en el fútbol. Trabajo día a día con humildad”.

El ambiente en el vestuario. “Hay buena plantilla, buen grupo y a pesar de esos dos partidos que no ahn salido como nos hubiese gystado estamos bien y somos buena plantilla”.

Dónde te encuentras mejor. “Yo al final soy como un camaleón y me adapto a lo que haya. Cada uno aporta su granito de arena”.

Qué te pidió Calero ante el Leganés. “Estar en el área, que es mi mayor virtud. El partido exigía eso para cazar algún balón. Cuando un equipo se mete atrás es complicado y mas en es esta categoria que saben lo que hacen. A mí como delantero, a pesar de mi estatura me encanta el juego aéreo. Todo lo que sea que quede en el área bienvenido sea”.

La adaptación a la categoría. “La verdad que bastante bien. El paso ha sido bueno, los compañeros y el cuerpo técnico te apoyan mucho. Ha sido una adaptación rápida y fácil porque ellos lo han hecho posible. La Primera Federación es una liga que cada vez se esta haciendo más grande y hay equipos que están que podrían jugar en Segunda. Lo que he notado es que en esta categoría la gente falla menos, aprietan más y la presión es más efectiva. Son pequeños detalles que se notan”.

La falta de llegada ante el Leganés. “Los equipos compiten, hay méritos del rival que se ponen con uno menos en unos momentos donde a lo mejor no nos hubiera gustado. Jugar con uno menos es trampa porque al final los equipos defienden más. Hay que seguir en la misma línea, lo preocupante es si no tirásemos a puerta. Falta esa puntita de gol y ya está”.

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La presión de un recién descendido. “Lo afrontamos con naturalidad. Somos un equopo más, la exigencia es mayor pero hay que llevarlo bien. Llevamos dos jornadas y no hay que volverse loco”.