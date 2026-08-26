El Oviedo la tiene y el Albacete no la quiere: la clave en el Belmonte pasa por la pelota

Las dos primeras jornadas revelan a un Oviedo que trata de organizar su ataque con la pelota. Todo parece partir de la posesión, así se ha visto ante el Granada y el Leganés. Ha tenido el balón, pero no ha hecho tanto daño como debería. Ahí está la clave para encontrar el camino a la primera victoria. El Albacete, a la vista de lo que propone su entrenador, parece otro rival que puede optar por darle la iniciativa a los azules.

Calero empleó el entrenamiento de ayer, de larga duración, para trabajar en conceptos tácticos. En la libreta del técnico, muy encima de sus futbolistas durante los ejercicios en el campo número 4, una orden clara: no perder balones en su propio campo. Ahí es donde cree Calero que reside el gran peligro de cara al choque del sábado. Conservar el balón, jugar con criterio, pero sobre todo minimizar daños.

Hasta ahora, el Oviedo es el equipo de Segunda con más posesión de balón. Lleva un 65,7% de balón, por delante de Castellón (64,8%) y Andorra (63,7%). Los datos están condicionados, evidentemente. Primero porque la muestra se reduce a dos jornadas. Además, y quizás más importante, porque ante el Leganés disfrutó de un jugador más durante más de 70 minutos y su dato de posesión se fue por encima del 70%. En todo caso, estos primeros encuentros pueden marcar una dirección hacia la que va el juego de los de Calero.

El panorama de lo del sábado en el Belmonte lo completa el Albacete, un equipo con el marcado acento de su entrenador, Alberto González, que inicia su cuarta campaña con los manchegos, nadie le iguala en Segunda. Y ese estilo del Albacete de los últimos años no parece que cambiará mucho este año. Es un equipo que trata de controlar la situación sin la pelota. Los datos así lo revelan. El curso pasado, el Albacete fue el conjunto con menos posesión de la Segunda (42,4%) y en el anterior fue el segundo con menos pelota (43,5%), solo algo más que el Cartagena.

A la vista del escenario, parece que el Oviedo puede encontrarse un guion similar a lo que ya se ha visto en los dos primeros partidos: está llamado a llevar el peso del partido. Y en esa misión están enfrascados los de Calero, con el entrenador muy activo a los mandos, para que el juego fluya de una forma mucho más natural de lo que se vio en la última cita contra el Leganés, donde el ataque se atascó salvo en ese último cuarto de hora de más llegadas.

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Calero, además, podría preparar cambios en su equipo. Dani Calvo trabajó ayer al margen por lo que Carlos Domínguez, central cedido por el Celta, cuenta con opciones de estrenarse con la camiseta del Oviedo. En los laterales también hay debate, sobre todo en el izquierdo. También en ataque podría sopesar Calero algunos cambios, con la banda izquierda, hasta ahora en manos de Jacobo, abierto.