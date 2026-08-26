¿Dubasin o Hassan? Dani Calvo, capitán del Oviedo, se moja: “Me gusta más como futbolista”
El zaguero reconoció en una entrevista en Deportes Cope Asturias que el año pasado tendrían que "haber puesto unas normas" en el vestuario
O. O.
El Oviedo afronta en el Belmonte el reto de buscar la primera victoria de la temporada, con Dani Calvo entre algodones, hoy no se entrenó con el grupo, al igual que un Chris Ramos con molestias. Precisamente, el central fue protagonista en una entrevista en Deportes Cope Asturias en la que habló de lo sucedido el pasado curso, con el descenso del Oviedo. “Había que haber puesto unas normas; si no pones unas normas y te sales de ellas, al final esto es un desmadre”, señaló como una de las claves de los problemas sufridos en el vestuario.
Al capitán azul, el primero en el escalafón tras la retirada de Santi Cazorla, se le dio a elegir entre dos excompañeros: Jonathan Dubasin o Haissem Hassan. Y el zaguero mostró su opinión con sinceridad: "Me gusta más Dubasin como futbolista. Hassan tiene mucho regate, pero Dubasin ha demostrado el registro goleador que tiene, las asistencias y el trabajo en defensa".
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