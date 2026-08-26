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El exoviedista Sibo jugará en la liga de Libia

Sibo, con la selección de Ghana. | AP

Sibo, con la selección de Ghana. | AP / LNE

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Los campeones de liga de Libia, el Al-Swehly, ya ha anunciado el fichaje del exoviedista Kwasi Sibo, que se compromete con un contrato por tres temporadas, con opción a ampliar el vínculo por un año más. El ghanés, mundialista reciente, jugó los dos últimos años en el Oviedo.

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