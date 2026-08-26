Dos jugadores del Oviedo con problemas en el entrenamiento de El Requexón

Julián Calero y sus hombres siguen trabajando en El Requexón para preparar la tercera cita liguera,en la que busca la primera victoria de la temporada. En el entrenamiento de esta mañana no ha participado Dani Calvo. Por su parte, Chris Ramos ha hecho el calentamiento con sus compañeros retirándose al término del mismo hacia los vestuarios. Habrá que ver cómo evolucionan en las próximas sesiones ambos futbolistas.

El que sigue avanzando en su recuperación es Estanis Pedrola, el único de los nuevos que aún no ha entrado en una convocatoria por unos problemas físicos detectados en el último tramo de pretemporada. Sigue su integración progresiva para que pueda aportar cuanto antes al grupo. También está plenamente recuperado Aritz Aldasoro, que podría disfrutar en el belmonte de sus primeros minutos con el Oviedo.