Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Dos jugadores del Oviedo con problemas en el entrenamiento de El Requexón

El Oviedo trabaja en su ciudad deportiva para preparar el choque de Albacete del sábado

Una imagen del entrenamiento

Una imagen del entrenamiento / N. A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nacho Azparren

Nacho Azparren

Julián Calero y sus hombres siguen trabajando en El Requexón para preparar la tercera cita liguera,en la que busca la primera victoria de la temporada. En el entrenamiento de esta mañana no ha participado Dani Calvo. Por su parte, Chris Ramos ha hecho el calentamiento con sus compañeros retirándose al término del mismo hacia los vestuarios. Habrá que ver cómo evolucionan en las próximas sesiones ambos futbolistas.

El que sigue avanzando en su recuperación es Estanis Pedrola, el único de los nuevos que aún no ha entrado en una convocatoria por unos problemas físicos detectados en el último tramo de pretemporada. Sigue su integración progresiva para que pueda aportar cuanto antes al grupo. También está plenamente recuperado Aritz Aldasoro, que podría disfrutar en el belmonte de sus primeros minutos con el Oviedo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo dice adiós a la pérdida de puntos del permiso de conducir tras detectarse un erro en la DGT: “La resolución de la DGT no solo corrige la equivocación, sino que lo hace de manera oficial y fehaciente"
  2. El sacerdote Juan José Blanco Salvador se va a Roma tras 12 años en Cangas del Narcea: “Aquí he hecho amistades de verdad y nunca me he sentido solo; me han dado más de lo que yo di"
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de mantas de salón y sofá más barato del mercado: especialmente suave y acogedora
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las toallas de ducha estampadas más baratas del mercado: suaves y voluminosas
  5. Detenidos dos varones tras un disparo que generó gran alarma en un barrio de Oviedo
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de sillas plegables y mesa de terraza más barato del mercado: en liquidación y acabado de madera
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 7 toallas de ducha más barato del mercado: suave, voluminosa y en diferentes colores
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el elegante set de cortinas para ventana más barato del mercado: translúcido y de caída suave

Dos jugadores del Oviedo con problemas en el entrenamiento de El Requexón

Dos jugadores del Oviedo con problemas en el entrenamiento de El Requexón

La multa de hasta 600 euros que van a recibir miles de conductores en las próximas horas por lo ocurrido a mediados de agosto: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La multa de hasta 600 euros que van a recibir miles de conductores en las próximas horas por lo ocurrido a mediados de agosto: la Guardia Civil extrema la vigilancia

"Asturias en la Edad Moderna", una historia que estaba por contar en seis libros que lanza LA NUEVA ESPAÑA

"Asturias en la Edad Moderna", una historia que estaba por contar en seis libros que lanza LA NUEVA ESPAÑA

Los expertos en envejecimiento coinciden: "Caminar está bien, pero los ejercicios de fuerza son fundamentales para crear y conservar masa muscular; basta con empezar con 1 o 2 kilos"

Los expertos en envejecimiento coinciden: "Caminar está bien, pero los ejercicios de fuerza son fundamentales para crear y conservar masa muscular; basta con empezar con 1 o 2 kilos"

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco

Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco

Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en el jacuzzi de un chalé de Valencia

Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en el jacuzzi de un chalé de Valencia

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador

Un hacker puede saltarse la seguridad de Windows 11 sin tocar el ordenador
Tracking Pixel Contents