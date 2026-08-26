El problema del Oviedo un ataque: una sorprendente estadística que le deja a cero

El Oviedo se estrelló una y otra vez con la muralla del Leganés. Daba igual atacar por los costados que intentar abrirse paso por el centro: nadie era capaz de adentrarse en la maraña defensiva planteada por Albés y amplificada por la expulsión de Raúl Fernández. El conjunto azul echó especialmente en falta desborde por fuera, alguien capaz de salirse del guion y de incomodar a la defensa. Y las estadísticas así lo reflejan. Pablo Sáenz y Jacobo, los únicos extremos disponibles en el comienzo, aún no han completado ningún regate con éxito en lo que va de Liga. Y lo que es peor, en uno de los encuentros ni siquiera probaron suerte.

Jacobo.

Tras la derrota frente al cuadro pepinero Julián Calero fue el primero en reconocerlo. "Hoy eran muy importante ellos dos (Jacobo y Sáenz) porque tenían que tener la sutileza de moverse entre líneas para atraer a sus centrales para atacar la espalda. Ellos nos tienen que dar ese desequilibrio y lo han intentado, con mayor o menor acierto", comentó el técnico de Parla. Lo cierto es que al conjunto azul le fallaron más cosas (incluido ritmo con balón), pero lo principal fue capacidad para encarar que ofrecía un futbolista que ya no está como Hassan. Un futbolista con el que se cerró una operación redonda en lo económico, pero que será difícil de sustituir en el plano deportivo.

Ninguno de los dos extremos que han participado en liga han realizado un regate con éxito en estas dos primeras jornadas. Saénz lo intentó tres veces ante el Leganés y Jacobo no encontró ni una sola oportunidad propicia para hacerlo. Ante el Granada fue al revés: el navarro se quedó en cero intentos, mientras que Jacobo probó suerte -sin éxito- hasta en tres ocasiones.

La falta de fondo de armario

El problema de las bandas se acrecienta al mirar el fondo de armario. Con Chaira lesionado hasta noviembre y Estanis recuperándose (ayer inició la sesión con el grupo), Calero miraba a su banquillo y no encontraba opciones que le convencieran. Tenía a Dieguito, que lleva toda la pretemporada actuando por la banda izquierda, pero el canterano aún no ha debutado. En ambos choques optó por Isfan tirado a la banda derecha, o incluso Mingo por la contraria, pese a que ninguno de los dos actúa habitualmente en esas demarcaciones.

El recurso de los laterales

Para agitar aún más ese avispero, Calero apostó por cambiar a los laterales a la vez en los dos choques. "No es un patrón mío hacerlo constantemente", reconocía el de Parla, que optó por esta opción para conseguir más amplitud y profundidad con las piernas frescas. Y al Oviedo, ya desde antes de su entrada, no le quedó otra opción que optar por los centros como fórmula de supervivencia. Si ante el Granada colgaron 24 balones al área, ante el Leganés fueron casi el doble: 42 envíos de los que solo 14 (33%) encontraron rematador.

Con el paso de los minutos, el cuadro carbayón fue embotellando en su área a los de Albés. La jugada le salió bien a Calero, puesto que Aisar y Samu Rodríguez interpretaron bien lo que pedía el equipo y, además de revitalizar los costados, entre ambos colgaron 14 balones al área. Con mucha más pólvora en el área, Isfan, Mingo y compañía pudieron, como mínimo, conseguir el empate, pero el larguero y una defensa rival inspirada lo evitaron.

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Se volvió a quedar a cero el Oviedo, no solo en regates, sino también en goles, y los azules ya son uno de los únicos tres equipos que aún no ha podido celebrar uno. En ese selecto grupo le acompañan el Valladolid y el Sabadell, que tampoco han podido estrenarse. Lo positivo es que Calero sigue sumando chispa y de cara al fin de semana, si todo va bien, podría recuperar a Estanis para ir sumando efectivos por la banda.