Chris Ramos, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: “Soy un futbolista con mucha hambre, por eso no dudé en venir al Oviedo”
“Mantengo relación con Jesús Martínez desde mi etapa en Lugo, eso también es importante: Demuestra cariño y confianza”, indica el delantero azul
El Oviedo anda peleado con el gol y muchas de las esperanzas de romper la sequía recaen en la figura de Chris Ramos, el delantero referencia hasta ahora para Calero. El gaditano, que busca estrenarse con el Oviedo, ha concedido una amplia entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que podrá leerse mañana íntegra tanto en la edición de papel como en la digital. A continuación, un extracto de la charla con el delantero carbayón.
¿Cómo vio al Oviedo estas dos jornadas?
No nos he visto tan mal como dicen los puntos. El primer partido merecimos más. En los dos tuvimos el dominio y que nos acercamos al equipo que quiere el míster. Un equipo con juego directo, con intensidad, agresivo… La mejor versión fue la primera mitad contra el Granada.
¿Irá a más?
Claro. Al principio aguantas 45 minutos a ritmo, luego 60… Hay que ir alargándolo. Le metemos un ritmo alto y es difícil aguantar los 90 minutos. Pero la idea la tenemos clara, creemos en ella. Llegarán los resultados.
¿Por qué volver a España? ¿Por qué el Oviedo?
Me seducía volver y el Oviedo es un histórico. Su afición es muy famosa a nivel nacional y por supuesto influye el proyecto que me presentaron tanto Jesús (Martínez) como el míster. Yo soy un futbolista con mucha hambre, con ganas de crecer, de ganar. Por eso no lo dudé.
¿Le llamó Jesús Martínez?
Sí, sí. Mantengo relación con él desde hace algún tiempo. Desde la etapa en Lugo, he hablado alguna vez, ha tenido contacto con mi agente y conmigo… Eso también es importante. Demuestra cariño y confianza. Sabes que eres una apuesta suya.
Esto es un pequeño extracto de la entrevista que Chris Ramos, delantero del Real Oviedo, ha concedido en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA. Mañana saldrá, tanto en el periódico de papel como en la copia digital y en la web de este diario, la entrevista completa, en la que el ariete habla de su carrera y de su inicio con el conjunto azul.
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