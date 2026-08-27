La fórmula de Calero para levantar la moral de los jugadores del Oviedo: “Les hemos hablado del Aston Villa...”

A pesar del saldo de 1 puntos de 6 en juego, Julián Calero mantiene inalterada su fe en el trabajo en El Requexón. El entrenador del Oviedo confía en que los suyos planes en el Belmonte, en el choque del sábado, las directrices trabajadas durante la semana y llegue la primera gran alegría del curso.

Cómo está el vestuario. “Llegamos justos con algunas recuperaciones. Veremos mañana. Entre algodones están Dani, Chris, Estanis, Aritz... Esperemos recuperar a la mayoría. Los golpes los puedes aguantar, otros están saliendo de proceso fibrilar. Es complicado saber quién llega”.

Partido ante el Leganés. “Me gustaría solucionar todo lo que veo en el video. Tratamos de dar soluciones a los problemas. Hay que ver por qué pasan las cosas. Vimos cosas que no nos gustaron en esos primeros 20 minutos. Tras la roja, con tanta acumulación de jugadores no se vio superioridad. Nos costó. Perder fue un castigo tremendo, pero seguro que algún día con poco ganaremos. Estamos entre los que más tiramos y a los que menos le han tirado, y llevamos cero goles a favor y un punto”.

Estado anímico. “Tratamos de poner las cosas en contexto. Les hemos hablado del Aston Villa, que estaba en descenso en la jornada 4 y acabó en Champions y ganando la Europa League. Es para ponerles en contexto. Hay que tener la certeza de que el camino es el correcto. Se han impuesto las cosas que hemos hecho menos bien, pero hay que darle la vuelta. Desde el estado anímico no da el fútbol para llorar mucho. Es resetear para la siguiente, vaya bien o mal”.

El once. “Siempre piensas en variaciones. Las lesiones te empujan. No soy un entrenador que se cierre a un once. Puedo tener dos o tres jugadores que juegan más, yo y más técnicos, pero la plantilla tiene que estar viva y preparada. Caben posibilidades de que hayan cambios, le tengo que dar una vuelta”.

El Albacete. “No lleva puntos pero tiene muy buen equipo. Es una plantilla competitiva, con un sistema de tres centrales complicado, con jugadores de nivel. Está que no ha tenido un buen arranque pero tiene potencial para luchar por cosas. No parece el mejor partido en cuanto a confianza de los equipos, por los inicios, pero sí dos que tienen clara la idea. Parece que hará calor, pero da igual, es para todos”.

Mercado. “No pongo atención , no es mi labor. Ya hablé con la dirección deportiva y tenemos varias situaciones. Si hubiera alguna salida... Pondré a los que tengan la cabeza centrada. A los jugadores los vuelven locos, es imposible aislarles. No somos capaces de que empiece la competición con los jugadores que van a jugar la temporada. Lo hemos aceptado, pero se hace complicado. Entreno a mis jugadores, a los que están al cien por ciento. Cualquier cosa puede pasar ahora”.

Plan de partido. “Los entrenadores tenemos mucho trabajo en los partidos. En la previa y durante, porque pasan cosas. A veces me equivoco, claro, pero intentaré lo menos posible. En el post hay que entender qué ha sucedido. El Albacete nos planteará dificultades. No será sencillo”.

Alberto Reina. “No es ni pivote ni media punta, Es un área a área. No le tenemos como un 6 puro, sino que queremos que aparezca cerca de tus centrales. No es media punta, porque ellos tienen el don de sobrevivir en la acumulación de jugadores y Reina no es de ese tipo, es llegador. Es un 8 que circunstancialmente te puede hacer de 6. De recorrido y llegada. Te puede hacer cosas en ambas áreas. Tengo que explotar eso: que ocupe mucho campo, recibir y llegar. El otro día no es que viviera mucho a recibir, son las circunstnaicas del partido. Ahí es donde nos costó un poco más. Lo voy a usar de muchas cosas. Lo que quiero es que sea importante. Todos tienen sus entornos y no es sencillo. Entrenando a Reina le veo bien. Es un chico implicado, lo da todo. Le afectará que hablen de él como a todos. Pero vamos a intentar que tenga la cabeza aquí, que se abstraiga de algo que no depende de él. El papel del jugador es entrenar y jugar, pero es normal que te afecten esas cosas”.

Posesión. “El Albacete puede esperar y salir, pero también ataca muy bien. No sé su plan de partido, me imagino algunas cosas, para nosotros es importante el balón pero también defender bien. Que no nos duela defender, que es parte del fútbol. Hay periodos más largos pero hay que saber dominar. Hay que intentar que todo encaje”.

Planificación. “Hemos dominado los partidos pero no hemos acertado. Si hubiéramos acertado igual decíamos que se nos daba bien atacar a una línea de cinco. Hay que ver qué no hemos hecho ante esa estructura. Queremos buscar más acierto y por eso trabajamos”.

Saques de banda en contra. “Hay que prepararlo, no es igual que un córner en contra. Gámez la pone en la otra portería, pero tiene mejores otras cosas. Eso detalles es importante que los dominemos”.

Luka Ilic. “Está al margen por su situación personal. Estamos esperando si queda o no para ver qué hacer. Es una de las posibilidades de salida”.

Aldasoro. “Es importante porque nos da resortes diferentes. Tiene recorrido, te hace de 6 y de 8. Es capaz de legar, abarca mucho campo y tiene carácter. Nos da, otros tienen un poco menos. Su calidad la adapta al equipo. Lo fichamos para que participe mucho, y tiene polivalencia. Lo usé de lateral, podría ser banda por necesidad, de 6, de 8 y si me apuras de central. Menos portero, te da soluciones”.

Villahermosa. “Siempre ha sido 6. Su histórico es así. Pero como tiene sutileza a veces te da sensación de ser un 10. Se mueve peor porque sus condiciones de 6 y 8 le da más espacio. Se puede mover en las 3 posiciones”.

Delanteros. “La plantilla está confeccionada para poder variar, con el 4-4-2, 4-2-3-1... Nos da riqueza. El sistema no me preocupa, sino el modelo, la idea”.