El futuro de Reina en el Real Oviedo: la cláusula por la que su contrato se extendería hasta 2028

Decidido el Real Oviedo a ponerle la guinda a su plantilla, un último hombre de ataque como opción, no valora el club salidas inesperadas en este final de mercado tan propenso a las sorpresas. El nombre de Alberto Reina ha estado todo el verano ligado a rumores de salida, pero no piensa el Oviedo en su marcha, y no se espera que la situación cambie en los últimos coletazos de la ventana estival. Es más, el club ya ha comenzado a tratar con el medio la extensión de su vinculación que, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, cuenta con un atajo para ampliarse un año más. Reina firmó el pasado verano un contrato con el Oviedo que unía a las partes hasta 2027, pero con una cláusula que ahora cobra una gran importancia: si en la actual temporada, el centrocampista juega al menos 25 partidos, las partes quedarán ligadas un año más, hasta junio de 2028.

Es este un factor importante para entender la situación actual con el futbolista, con muchos matices. Primero, el Oviedo cuenta con Reina, quiere que lidere su proyecto, y la intención del futbolista también va por el mismo camino. Pero ambas partes quieren que sea con un nuevo contrato. De momento, de las conversaciones entre las partes no se ha llegado al acuerdo para la extensión, lejanas las posturas por ahora. Es solo el inicio de las conversaciones.

Y en esas charlas iniciales sobre el futuro del jugador hay un detalle fundamental. El contrato de Reina tiene visos de extenderse un año más, tal y como informó Deportes Cope Asturias. Y este periódico ha podido conocer las condiciones de dicha cláusula. No es lo mismo negociar con el futbolista acabando su vinculación el próximo junio, ya que en enero es libre para negociar con otro club y está el temor a que pueda salir libre sin contraprestación económica, que tener dos temporadas aseguradas. Y en el caso de Reina, la extensión no depende de una cláusula complicada.

De hecho, el andaluz quedaría ligado hasta 2028 si en la actual temporada alcanza 25 partidos con el Oviedo, jugando un número determinado de minutos. Como en los dos primeros choques ha estado todo el tiempo sobre el campo, le quedarían otras 23 actuaciones para cumplir. A la vista de su rol dentro del campo, y siempre que no se cruce una desgracia en forma de lesión, la renovación del centrocampista hasta 2028 parece bien encarrilada. De hecho, el año pasado, en Primera, el andaluz ya disputó 37 encuentros, 31 de ellos como titular con los azules.

Para el Oviedo, esta situación conlleva menos urgencias en las negociaciones por esa opción de extender el vínculo contractual, aunque todas las partes involucradas entienden que lo mejor sería establecer un nuevo compromiso que una al Oviedo y Reina por más años. Y con unas mejores condiciones económicas para el centrocampista.

También influye aquí el papel del agente del futbolista, René Ramos, hermano del internacional español Sergio Ramos. Hasta ahora, no ha recibido el Oviedo ninguna propuesta que le atraiga como para sentarse a negociar un posible traspaso. No es la intención del club azul desprenderse de su centrocampista, pero tampoco es descartable que el agente siga moviendo a Reina por el mercado de Primera antes de que acabe el plazo para contratar jugadores, el próximo martes a medianoche.