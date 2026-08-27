Los tocados en el Oviedo: Dani Calvo, recuperado; Chris Ramos, poco a poco
El zaguero ha completado la sesión y el delantero una parte del mismo
El Oviedo sigue preparando la cita ante el Albacete del sábado y lo hace con buenas noticias. Dani Calvo y Chris Ramos se han ejercitado con el grupo y todo apunta a que estarán en el choque del Belmonte. El primero se había quedado en el gimnasio ayer sin pisar el césped, mientras que el segundo solo hizo el calentamiento. Los problemas físicos van mejorando y hoy han estado a las órdenes de Julián Calero, aunque Ramos ha completado la mitad de la sesión. El delantero sufrió un par de golpes en el choque ante el Leganés, uno de ellos el que le costó la roja a Raúl Fernández, y el club le tiene entre algodones con la esperanza de que llegue a la cita del sábado.
También ha estado con el grupo Marco Esteban. El zaguero, con ficha del Vetusta pero llamado a ser el cuarto central en la rotación, ha mejorado de su lesión y también suma. Además, se ha podido ver a Brandon Domingues en el cèsped y conversando con David Fernández, director deportivo de los azules.
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