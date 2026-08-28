Adrián Barbón, tras el encuentro con Martín Peláez: “Me gustaría mucho que la temporada que viene hubiera derbi en Primera”

La buena sintonía entre el Real Oviedo y el Principado de Asturias volvió a quedar patente este viernes. Adrián Barbón, presidente autonómico, recibió en la sede de Presidencia al máximo dirigente azul, Martín Peláez, en una visita rutinaria que se realiza cada temporada para analizar y compartir el momento que vive el club carbayón en la actualidad. Barbón, además, lanzó un deseo para esta campaña: “Sé que este año vamos a volver a vivir derbis, que el año pasado no se pudo, y me gustaría que lo pueda haber la próxima temporada, pero en Primera”, destacó.

El encuentro entre ambos se alargó más de 40 minutos y en representación del club azul, además de Peláez, estuvo Antonio Virgili, el director de planificación estratégica. El club le brindó a Barbón la primera equipación de esta temporada con su nombre y el dorsal 10 a la espalda, además de un ejemplar de “Cien años de barro y cielo”, el libro por el centenario del Oviedo.

El presidente del Principado se mostró “muy agradecido por la petición de visita al Oviedo” y anunció que la próxima semana será el Sporting el que acuda a la sede de Presidencia. “Cumplimos con esa escrupulosa neutralidad y mantenemos una magnífica relación con los clubes y con su dirección”, prosiguió Barbón, quien calificó la reunión como de “cortesía” y explicó los detalles de la misma. “Fue un análisis de la situación anterior, del momento que nos toca vivir y de los nuevos retos. Me gusta porque esta (el palacio de Presidencia), que es la casa de Asturias, también puede venir el Oviedo a que nos trasladen cómo han vivido la temporada pasada”.

Barbón también recordó que le ha concedido al club carbayón la Medalla de Oro de Asturias con motivo de su centenario, un reconocimiento que la entidad recibirá el próximo 8 de septiembre, con motivo de la celebración del día de Asturias.

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Sobre la rivalidad regional, el presidente del Principado volvió a recordar “su escrupulosa neutralidad” y bromeó sobre el equipo que más le gusta entre ambos. “¿Oviedo o Sporting? Mi equipo es el Real Titánico de Laviana”. Y repitió lo que le gustaría un derbi en la élite. “Es el reto que les pongo por delante. Nos emocionaría al conjunto de los asturianos porque sabemos que es importante”, expresó. El lavianés quiso terminar con un mensaje de conciliación con ambos fútbol, a los que le tiende la mano de cara al futuro. “El Principado es un buen espacio para el diálogo y para tender puentes. Es una cosa que las administraciones siempre tenemos que hacer con clubes y sus aficionados”, cerró.