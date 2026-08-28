Dos bajas muy sensibles en ataque y un regreso esperado: la convocatoria del Oviedo ante el Albacete
Calero cita a 20 futbolistas para tratar de conseguir en tierras manchegas el primer triunfo de la temporada
El Oviedo espera que se cumpla el dicho de que a la tercera va la vencida y ya ha emprendido rumbo hacia Albacete para tratar de conseguir la primera victoria del curso este sábado (Carlos Belmonte, 19:00 horas). Los de Julián Calero lo harán en cuadro en ataque, con muchas bajas sensibles, alguna inesperada. Ni Chris Ramos ni Carlos Fernández han entrado en una convocatoria de 20 futbolistas en la que sí está Estanis.
El delantero gaditano, al que el Oviedo llegaba cuidando durante toda la semana por unas molestias tras el partido ante el Albacete, no saltó al césped de El Requexón en la última sesión de la semana y el club no ha querido correr riesgos. El que sí saltó, pero tampoco estará en el Belmonte, es Carlos Fernández, que se retiró al interior de las instalaciones azules durante la parte más exigente del entrenamiento.
A la falta de gol del cuadro carbayón durante las dos primeras jornadas se la suma una ausencia de efectivos importantes, sobre todo a la hora de tirar de fondo de armario y el técnico de Parla dispondrá únicamente de Isfan y Víctor Mingo para la punta de ataque. La noticia positiva es que Pedrola ya está completamente recuperado y está entre los convocados para el choque. El extremo completó la sesión y podría tener unos minutos, en lo que significaría su debut con la elástica azul, al igual que en el caso de Aldasoro.
Además de Chris Ramos y Carlos Fernández, también son baja para este encuentro Ilyas Chaira y Marco Esteban.
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