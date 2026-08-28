El Oviedo ficha al hijo de un histórico del fútbol español para el Vetusta
El filial azul refuerza su centro del campo con Héctor González, hijo de Raúl González Blanco
A falta de escasos días para que se cierre el mercado de fichajes, el Vetusta apura sus opciones en el mercado y en el día de ayer anunció uno de esos fichajes que darán que hablar a lo largo de la temporada. El filial carbayón cerró la llegada de Héctor González (Madrid, 2005), hijo de la leyenda del fútbol español y del Real Madrid Raúl González Blanco. El joven centrocampista se compromete con la entidad azul por las próximas tres temporadas, es decir, hasta junio de 2029.
El futbolista, de 20 años de edad, ha ido pasando por diversas canteras del fútbol español y llega procedente del Cádiz Mirandilla, donde militó la pasada temporada. En tierras gaditanas, el centrocampista disputó 15 partidos en Tercera Federación y anotó un gol. Durante la primera parte del curso había estado en el filial del Granada, aunque con menos participación (solo 3 encuentros).
González es un mediocentro polivalente que también puede actuar como central (de hecho en su etapa del Lugo fue utilizado en esa demarcación en numerosas ocasiones). Y en lo personal es un perfil de futbolista discreto y alejado del foco, prueba de ello es que no tiene ninguna red social pública.
Anteriormente, el madrileño militó en el filial del Lugo, el Polvorín, disputando 18 encuentros en Tercera Federación, y también en las canteras de Las Rozas y del Leganés antes de dar el salto a su etapa sénior. Ahora afrontará su primera experiencia en Segunda Federación, un salto importante en el que tratará de hacerse un hueco en la poblada medular del Vetusta.
Su padre, Raúl González, es historia viva del fútbol español y, sobre todo, historia del Real Madrid. Con el conjunto blanco disputó 741 encuentros en los que anotó 323 goles y, más de una década después de su retirada, sigue siendo el futbolista español con más goles en la historia de la Champions League (71), en la quinta posición del ranking general (solo por detrás de Cristiano, Messi, Lewandowski y Benzema) y el segundo máximo goleador de la Selección (44), únicamente por detrás del asturiano David Villa (59).
A lo largo de los últimos años ha sido muy habitual ver al exfutbolista presenciar en directo los encuentros de su hijo, por lo que pronto se le podría ver por las instalaciones de El Requexón esta temporada. Como curiosidad, allí podría compartir grada con otro histórico del fútbol español como Santi Cazorla, puesto que su hijo, Enzo (aún en edad juvenil) ha dejado buenas sensaciones en pretemporada y podría estar habitualmente a las órdenes de Roberto Aguirre. Dos leyendas que ahora disfrutan desde el otro lado del presente y futuro de sus pequeños.
Con la incorporación de Héctor González, el filial ya tiene muy avanzada la plantilla para un nuevo curso en Segunda Federación, aunque la secretaría técnica permanecerá atenta por si surge alguna nueva oportunidad de última hora, tanto de entrada como de salida, que sea beneficiosa para ambas partes. El conjunto azul disputa hoy su último amistoso del verano ante el Mosconia en el Marqués de la Vega de Anzo (18:00 horas) y comenzará a preparar la primera jornada liguera, ante el Eibar B, marcada para el sábado 5 de septiembre (El Requexón, 17:00 horas).
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