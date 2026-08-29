Alberto González, entrenador del Albacete, predice el futuro del Oviedo: “Mucho tendría que equivocarme…”
El técnico malagueño halaga la plantilla del conjunto azul y considera que ambos clubes viven una situación similar en el inicio: “Ambos hemos hecho para tener más puntos”
Alberto González, técnico del Albacete, se deshizo en elogios hacia el Oviedo en la previa del encuentro de esta tarde (Carlos Belmonte, 19:00 horas). "No hay duda de que son un equipazo, van a estar arriba sí o sí por la plantilla y el cuerpo técnico que tienen. Mucho tendría que equivocarme…", analizó. Eso sí, el entrenador malagueño aseguró que los azules necesitan tiempo para amoldarse a la idea de Calero. "Es un equipo con mucho cambio y necesitará su tiempo para consolidarse. Está en proceso de consolidar ideas, relaciones, jugadores y en cuanto lo consiga irá sumando más puntos".
Ninguno de los dos equipos ha conseguido ganar en los dos primeros envites, pero González mantiene la calma. "Nosotros no tenemos ansiedad y entiendo que ellos también lo sabrán gestionar porque está arrancando la liga" y afirmó que el Oviedo había merecido más. "Han tenido momentos para ganar perfectamente, lo normal es que alguna les hubiese entrado, pero esto es fútbol y a veces la pelotita no entra. Ya les llegará la dinámica de que les entre sin merecerlo", prosiguió. "Creo que estamos en dinámicas muy parecidas, ni ellos han hecho para tener solo un punto ni nosotros para tener cero. Ojalá que esta semana sea la buena en nuestro campo", señaló el técnico andaluz, que aseguró que "nos hubiese gustado tener un puntito de fortuna o de acierto en determinados momentos".
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