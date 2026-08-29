El Belmonte como despegue: el posible once del Oviedo ante el Albacete

Dicen que a la tercera va la vencida. A eso se agarra un Oviedo que se ha dado cuenta más rápido de lo que le hubiera gustado de lo que es, y lo que era, esta Segunda División en la que había estado 10 temporadas consecutivas. Los azules encaran el curso con otra cara, conscientes de su etiqueta de candidato a todo, pero de poco sirve eso si no se demuestra sobre el campo. Tras dos partidos con buenos -y también malos- momentos, pero con muy pocos puntos en su casillero, el Oviedo quiere convencer y sumar de tres en lo que será su primer envite a domicilio.

El Carlos Belmonte (19:00 horas) hará de juez en un partido en el que los de Calero tienen claro los aspectos a mejorar: todo pasa por un ataque más fiable, consistente en el tiempo y eficaz en el área. El Oviedo aún no ha marcado, pero no se puede negar que ha tenido ocasiones de todos los colores en los dos envites anteriores. La mala fortuna (con ese remate de Villahermosa que despejó Reina sobre la línea), las buenas actuaciones de los metas y hasta la madera lo han impedido, pero lo bueno que tiene el fútbol es que las oportunidades son infinitas. Afinar la puntería será una de las claves, pero para ello Calero pierde a sus dos puntales en ataque.

Ni Chris Ramos ni Carlos Fernández entraron finalmente en la convocatoria. Ambos, por lesión. El primero por un golpe producido ante el Leganés y el segundo por unas molestias que le impidieron terminar el entrenamiento de ayer. Se suman a Chaira y Marco Esteban. En esa tesitura, el rumano Isfan gana muchos enteros para partir como titular, sobre todo tras sus buenos minutos en el último encuentro, con remate al larguero incluido. Pero también necesitan los azules más desequilibrio y profundidad por la banda. En ese sentido, otra de las posibles novedades sería el regreso de Samu Rodríguez, que despachó una gran actuación en la recta final de la pasada jornada.

Las buenas noticias para el técnico son la confirmación de Aldasoro en la lista y el regreso de Estanis, que podría disfrutar de unos minutos en el partido. Ninguno de los dos ha debutado, al igual que un Carlos Domínguez que también espera su oportunidad.

El posible once del Oviedo

Así las cosas, el equipo con el que podría partir el Oviedo es el formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Samu Rodríguez; Youness, Alberto Reina; Pablo Saénz, Villahermosa, Jacobo; Isfan. En el banquillo estarán el resto de futbolistas convocados: Miguel Narváez, Aisar, Carlos Domínguez, Juan Cruz, Aldasoro, Enzo Pérez, Dieguito, Estanis y Víctor Mingo.

Enfrente estará un Albacete que llega con unas sensaciones similares a los azules, pero sin ningún punto en su cuenta y la necesidad de ganar. Dos derrotas con el mismo resultado (2-1) ante Las Palmas y Real Sociedad B (este último como local) son el bagaje del conjunto manchego, que tiene nombres ilustres en su plantilla.

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Al ya conocido de Jesús Vallejo se le une el de Munir, exfutbolista del Barça que por primera vez entra en la convocatoria. Dos campeones de Champions al servicio de un equipo con muchas bajas: no estará el exoviedista Obeng, lesionado de gravedad, ni tampoco Higinio ni Antonio Puertas. Una buena oportunidad para que el Oviedo pesque en río revuelto y empiece a mirar hacia arriba.