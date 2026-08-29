Calero, tras la victoria en Albacete: "Hemos estado mejor otros días, pero los buenos compiten siempre bien"

Julián Calero valoró de forma positiva el triunfo, aunque fue sincero con el juego del equipo. El entrenador analizó cómo se había dado el partido en una sala de prensa con LA NUEVA ESPAÑA como único medio asturiano desplazado a Albacete.

Lectura del partido. "Enhorabuena a los chicos porque veníamos de una situación complicada de puntos y lesiones. Hay que mantener la alma pero sabía que el partido no fuera brillante dadas las circunstancias de los dos. Por fases el equipo ha estado mejor y en otras regular. En otras en zonas donde no me gusta que estemos. Va por delante la forma de competir de los chicos y cómo hemos defendido. Debemos hacer más, pero estas victorias asientan el proyecto".

Juego. "Si me apuras hemos estado mejor otros días que hoy, Pero a veces se trata de esto, los equipos buenos compiten bien. Saben adaptarse a las circunstancias. Nos hemos adapotado. Nuestra idea era estar lejos de la portería, lo hemos logrado a veces. Salvo al final que se han echado encima. Queríamos más posesión, metí 4 centrocampistas en al segunda parte para intentar tener la pelota. Pero a veces la necesidad te aprieta y decides proteger lo que tienes".

Defensa de 5. "Buscaba que jugaran los que estaban vivos. Tenemos muchas bajas, gente con molestias durante al semana. Hemos recogido los jugadores sanos y hemos hecho un sistema coherente. Ellos han cambiado, han pasado a 4-4-2, pero lo que buscñabamos era venir y ganar. Lo necesitábamos porque hicimos muchos méritos para pocos puntos. En el fútbol no siempre son 2 más 2 igual a 4. En basket juegas bien y ganas, aquí no".

Suplencia de Reina. “Ha sido por molestias, siempre está disponible. Tenía molestias y no podía. Probamos por la mañana y hemos decidido no arriesgar. Decidimos poner a los once que más vivos estaban.

La moral. “Anímicamente es importantísimo. Que nadie deje de creer, no haremos fiesta por ganar, pero para el entorno es bueno, para la gente que ha venido. Para ellos tener una vuelta feliz es importante. Que disfruten de su victoria, para el entorno es un bálsamo. Sabemos la exigencia que tenemos, pero mi experiencia me dice que no vamos a lograr más de 3 puntos cada partido. Paso a paso”.

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Pablo Sáenz. “Tiene mucha calidad y puede resolverte, igual que Jacobo. Estanis y Chaira están fuera y es complicado. El que tiene ese punto de calidad tiene más opciones. Era increíble llevar cero goles a favor. Estoy contento por Pablo, ha hecho un buen partido”