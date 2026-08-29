Del Moral, de descarte del Oviedo a jugar Conference
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O.O.
El exjugador del Oviedo Alberto del Moral jugará la Conference League esta temporada después de que el Hajduk Split croata lograse eliminar al Raków Częstochowa de Polonia en el descuento, tras una eliminatoria muy igualada (4-5). El centrocampista toledano, que había rescindido con el cuadro carbayón a finales de junio, saltó al campo en el 71’. En esta nueva andadura europea, el conjunto croata ya conoce su calendario y tendrá un partido de altura ante el Ajax de Amsterdam en las próximas semanas.
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