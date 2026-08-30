Alberto González: "El Oviedo es bueno en bloque bajo"

Alberto González, entrenador del Albacete, lamentó el resultado pero ensalzó el juego de los suyos en la derrota ante el Oviedo. "Estoy contento con el partido, no con el resultado. Hemos dado un paso adelante, con el balón, por lo que me transmiten los jugadores. Hemos llevado el peso con el balón y con criterio. Nos ha lastrado un error cometido, se nos pone el rival por delante. Es un rival muy bueno defendiendo el bloque bajo, hemos tenido muchas llegadas pero su buen hacer nos ha limitado. Hemos tenido una ocasión clara pero no ha llegado el gol", indicó el preparador de los manchegos, que trata de sacar rendimiento a un equipo en problemas: ha caído derrotado en los tres partidos jugados hasta la fecha. Aprovechó el andaluz para alabar el nivel del rival entrenado por Calero. "El Oviedo es un gran rival y lo hemos sometido por momentos. Si acabamos 1-0 no pasaba nada. Estamos en una fase en la que están volviendo muchos jugadores y creo que iremos a más”, añadió el entrenador local.