Alberto Reina, entre los tocados: las razones de su ausencia en Albacete

Un vistazo al once azul antes de jugar en el Belmonte hizo saltar las alarmas: Alberto Reina se caía del equipo. Eso, en cualquier momento del curso, no hubiera significado gran cosa. Pero a escasos días del fin del mercado y tras un periodo de muchos rumores respecto al futuro del pivote no olía bien. Pero Calero se encargó de acabar con cualquier sospecha de un plumazo, defendiendo la actitud del centrocampista y aclarando que se debía a unas molestias físicas.

Así que de esa forma Reina pasa a engrosar la lista -amplia en este inicio- de futbolistas con problemas físicos que han limitado los planes del entrenador. "He optado por este esquema porque tenía que poner a los vivos", explicó Calero en la sala de prensa del Belmonte cuando se le mencionó el cambio a la defensa de cinco cuando el rival tenía el balón.

De cara a la convocatoria ya se habían caído las dos principales referencias en ataque para esta temporada: Chris Ramos y Carlos Fernández. Además, Estanis Pedrola sí entró en la convocatoria, pero aún era pronto para verle disfrutar de minutos tras empezar a entrenarse con el grupo apenas unos días antes. El que sí ha completado de forma satisfactoria el proceso completo es un Aritz Aldasoro que ingresó en la segunda mitad para debutar así en partido oficial con el Oviedo.

Y ahora tratará Calero y el equipo médico de recuperar piezas para el choque del domingo en el Tartiere ante el Burgos. De todos los tocados quizás Ramos sea el que tiene más cerca el regreso, al ser lo suyo un golpe que arrastra del encuentro ante el Leganés. El paso de la semana servirá para acabar con las dudas.

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No fue Aldasoro el único en estrenarse en choque oficial con el Oviedo. También lo hizo otro fichaje, este desde el once inicial, Carlos Domínguez. Dejó buenas sensaciones en gallego en una actuación que fue de menos a más. El último de los estrenos quizás es el más especial en el plano personal, el de Diego Menéndez, canterano azul, que por fin y tras entrar en las últimas listas pudo disfrutar de minutos en Liga. Ya había disfrutado de 6 minutos en la Copa del Rey en Castellón en diciembre de 2023.