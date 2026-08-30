Tras más de un año de sequía, Thiago Borbas vuelve a marcar: “Mi familia sabe lo que he luchado”

Tras unos meses sin lucimiento en el Real Oviedo, el delantero uruguayo Thiago Borbas trata de volver a sonreír en la liga brasileña. El Red Bull Bragantino lo ha cedido al Atlético Mineiro y por fin el charrúa ha experimentado la sensación de anotar de nuevo. Hacía más de un año que no lo hacía.

El tanto le ha dado ese empujón anímico que necesita todo delantero, al menos así lo ve él. “Han pasado muchas cosas, mi familia sabe lo mucho que he luchado por este momento. Gracias a Dios pasó lo que la gente esperaba y ahora estoy con confianza. Marcar te da confianza. Ahora la decisión depende del entrenador, de lo que él escoja y toca aceptar”, indicó el ariete al término del encuentro.