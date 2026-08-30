Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Tras más de un año de sequía, Thiago Borbas vuelve a marcar: “Mi familia sabe lo que he luchado”

El ex delantero del Oviedo estrenó su cuenta con el Atlético Mineiro

Thiago Borbas, ayer, en el entrenamiento del Oviedo en El Requexón, bajo la atenta mirada de Sibo, Colombatto, Reina y Lucas Ahijado. | IRMA COLLÍN

Thiago Borbas, ayer, en el entrenamiento del Oviedo en El Requexón, bajo la atenta mirada de Sibo, Colombatto, Reina y Lucas Ahijado. | IRMA COLLÍN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. O.

Tras unos meses sin lucimiento en el Real Oviedo, el delantero uruguayo Thiago Borbas trata de volver a sonreír en la liga brasileña. El Red Bull Bragantino lo ha cedido al Atlético Mineiro y por fin el charrúa ha experimentado la sensación de anotar de nuevo. Hacía más de un año que no lo hacía.

El tanto le ha dado ese empujón anímico que necesita todo delantero, al menos así lo ve él. “Han pasado muchas cosas, mi familia sabe lo mucho que he luchado por este momento. Gracias a Dios pasó lo que la gente esperaba y ahora estoy con confianza. Marcar te da confianza. Ahora la decisión depende del entrenador, de lo que él escoja y toca aceptar”, indicó el ariete al término del encuentro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Multado con 1.000 euros por llevar el coche a las fiestas del pueblo tras durante la operación retorno: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Silvia González, la profesora praviana de 39 años que sacó un 10 en las oposiciones de junio y que ahora tiene plaza fija 'enfrente de casa
  6. El perfil de la nueva consejera de Derechos Sociales: dama de hierro con guante de seda, pero de armas tomar
  7. La tromba de agua caída en Oviedo provoca daños a 50 vehículos en un garaje de Fozaneldi: 'Podría haber matado a alguien. En sólo diez minutos esto parecía una cascada
  8. La enorme corvina pescada frente a la costa de Gijón se disfruta en la mesa: 'Dio para 60 raciones generosas, de medio kilo cada una

Tras más de un año de sequía, Thiago Borbas vuelve a marcar: “Mi familia sabe lo que he luchado”

Tras más de un año de sequía, Thiago Borbas vuelve a marcar: “Mi familia sabe lo que he luchado”

La última verbena de San Agustín, en Avilés, solo para valientes

La última verbena de San Agustín, en Avilés, solo para valientes

En imágenes: Así fue "The GOAT", el show de Dani Parrondo para cerrar las verbenas de San Agustín en Avilés

En imágenes: Así fue "The GOAT", el show de Dani Parrondo para cerrar las verbenas de San Agustín en Avilés

Tromba operística para culminar San Agustín en Avilés: "!Qué pena!", cantar bajo la lluvia

Tromba operística para culminar San Agustín en Avilés: "!Qué pena!", cantar bajo la lluvia

EN IMÁGENES: "La carroza del Teatro Real", en Avilés

EN IMÁGENES: "La carroza del Teatro Real", en Avilés

Agosto

Balcón al Muelle, por Covadonga Jiménez: El ruido de la fiesta y el ruido de los que no quieren fiesta

El PSOE tilda de "partidista" la concentración de apoyo a Ceuta

El PSOE tilda de "partidista" la concentración de apoyo a Ceuta
Tracking Pixel Contents