Así vivió Pablo Sáenz su zurdazo de tres puntos en Albacete: "Recibe Isfan y ahí inicio la carrera..."

Fue una jugada eléctrica, marca de la casa, culminada con un zurdazo seco, ajustado, exacto al rincón que separaba a Mariño de su meta. Un gol con efectos tranquilizadores. Pablo Sáenz firmó con ese disparo el primer triunfo de la temporada para un Real Oviedo que se puso el disfraz de equipo práctico esta vez. Ganaron los de Calero y buena parte del triunfo se lo deben a esa definición de Pablo Sáenz.

“En el campo no me doy cuenta de dónde viene la pelota exactamente hacia Isfan, pero ahí ya inicio la carrera y le doblo por la izquierda. Sabía que tenía dos para uno por ahí porque por mi derecha estaba Carles Neva o Lluís, no me acuerdo bien. Isfan y me la da bien y la cruzo justo al palo y entra”, explica Sáenz con naturalidad en la zona mixta a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado al Carlos Belmonte.

A la alegría por el tanto le sumó súbitamente un gesto de perdón a la grada. La ley del ex, jugó en el Alba, cumpliéndose a rajatabla. “Para mí siempre va a ser especial venir al Belmonte, estoy encantado de marcar porque los goles son buenos para mí y para el equipo y le deseo lo mejor al Albacete”, se justifica.

No es que el Oviedo llegara en una situación de urgencia al Belmonte porque aún navega la competición por la jornada 3, imposible a estas alturas sacar conclusiones definitivas, pero sí es cierto que los 3 puntos tumban ese runrún que parecía instalado en este inicio después de un decepcionante 1 de 6 en el Carlos Tartiere. “Quedan muchísimas jornadas por delante, pero ganar, meter goles, mostrarnos fuertes… Todo eso es bueno para el equipo y para que se calme un poco el ambiente tras las dos primeras jornadas. Sabemos lo complicada que es esta competición pero nuestro objetivo sigue siendo el de brindar alegrías a nuestra afición”, explica el zurdo, antes de poner en valor algunos aspectos positivos en la propuesta del equipo. “Nos hemos puesto por delante, hemos defendido bien. Es cierto que en los últimos minutos el Albacete ha apretado, pero me quedo en cómo nos hemos agarrado al partido, esa lucha de todos los compañeros para mantener el premio de los tres puntos”.

El siguiente desafío es claro: lograr el botín mayor en el Tartiere. “Nuestra mentalidad debe ser la de ir a por los 3 puntos en todos los estadios. Ojalá que en el próximo partido con nuestra gente lo logremos. Trabajaremos durante la semana para ello”, indica Pablo Sáenz.

Cuando se le pregunta si tiene un reto personal en cuanto a goles anotados, el navarro sonríe, y limita su respuesta a un “lo guardo para mí, sí, pero la idea es que vengan muchos más con esta camiseta”, y añade que tras tres partidos disputados se siente “cómodo en el Oviedo, adaptándome a lo que me pide Calero y cada día con mejores sensaciones”.

Ahora, los clubes encaran la recta final del mercado y en el caso del Oviedo a la búsqueda de un futbolista para el frente de ataque. Algo que Sáenz prefiere dejar de lado; “Tratamos de estar al margen de todos esos rumores y trabajar. Pero el que venga al equipo que lo haga para aportar. Aquí estamos todos en el mismo barco y será bueno para el equipo”.

Por último, el navarro hace referencia a las bajas que han alterado los planes en estas tres primeras jornadas. “No queda otra que tirar para adelante. Las lesiones, por desgracia, vienen solas y nos puede tocar a uno u otro, pero tenemos que estar unidos”, cierra.