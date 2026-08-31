Calma en la victoria y un ojo en el mercado: así afronta el Oviedo los dos últimos días para fichar

Las últimas horas del mercado, frenéticas por definición, le llegan al Oviedo con la mayor parte de los deberes hechos pero algunos asuntos de importancia sobre la mesa. La situación de Luka Ilic, llamado a salir pero que no ha encontrado destino en todo el verano, y la búsqueda de otro hombre que apuntale el ataque protagonizan el desenlace del plazo para fichar, que se cierra en la noche del martes al miércoles a las 00.00 horas. Y el Oviedo no quiere quedarse parado, aunque las opciones son escasas y el límite salarial condiciona.

La victoria ante el Albacete supone un importante punto de apoyo para el proyecto iniciado de la mano de Julián Calero. Todo nuevo equipo necesita tiempo y con esa idea echó a andar este Oviedo, que trata de dejar atrás cuanto antes el desastre de la pasada temporada y volver a enganchar con resultados. No llegaron estos en los dos primeros envites, ambos al calor del Tartiere, pero sí a la tercera, en un Belmonte que vio la versión más práctica de los de Calero. Triunfó y de esta manera, como así lo explicó el técnico, el proyecto puede asentarse con más calma. Aunque sea con un 0-1 con escaso brillo. Es lo que producen las victorias en un mundo tan inestable como el del fútbol.

Los tres puntos, no obstante, no alteran los planes de Pachuca y de la dirección deportiva en cuanto a su idea con el mercado. Creen los rectores azules que al equipo le vendría de perlas una última pieza, alguien para la zona de ataque y en tal asunto trabajan desde hace semanas para ver si existe un jugador que encaje en la demanda. Pero la operación no es sencilla.

Hay que tener en cuenta a estas alturas que todo debe encajar desde el punto de vista económico. El Oviedo aún tiene un remanente en el tope salarial que podría gastar si se dan las condiciones. Eso sin contar las salidas. En el caso de que Luka Ilic, sueldo importante el suyo, encontrara acomodo en otro club (lo normal sería una cesión con el club de destino abonando parte de su salario, aunque no todo), al Oviedo se le facilitaría la labor de fichar de una forma notable. Toda la parte de sueldo que el club carbayón se ahorre de pagar a Ilic iría directamente a engordar el tope salarial y podría ser empleado en el fichaje de un último futbolista.

La dirección deportiva lleva semanas intentando cazar esa pieza. Preguntó el Oviedo por Dani Raba, del Valencia, pero su caché desaconsejaba la operación. También se interesó por el atlético Iker Luque, pero la competencia con equipos de Primera insinuaba desde el principio que sería un objetivo inalcanzable: jugará en el Racing.

Y permanece ahora atento el Oviedo a las oportunidades que surjan en las últimas horas. Futbolistas que hace semanas eran inviables pueden ponerse ahora a tiro. Por ejemplo, en los últimos días, al club azul le han ofrecido la posibilidad de incorporar a Iker Losada, del Betis y que no entra en los planes de Pellegrini. La operación, sin embargo, no fue vista con buenos ojos ni por el club ni por el entrenador (Calero tuvo a Losada el curso pasado en el Levante) por lo que la dirección deportiva explora otras vías, sin descartar tampoco la alternativa del fútbol internacional, un mercado que David Fernández controla.