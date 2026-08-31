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Otro golazo de Fede Viñas en México: recorte y picadita al portero

El ex del Oviedo sigue en racha con el Toluca

Fede Viñas, con la camiseta retro que usará mañana el Oviedo en Balaídos. | REAL OVIEDO

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O. O.

A pesar de que el sueño de Fede Viñas era seguir con su carrera en Europa, el destino le ha devuelto a México, competición que conoce perfectamente. Y en la que ha caído de nuevo de pie. Viñas comanda el ataque de Toluca, donde fue transferido desde el Club León, del Grupo Pachuca.

Toluca es segundo con 13 puntos, tras 4 victorias, 1 empate y 1 derrota y ayer el charrúa comendó el ataque de su equipo que ganó por 4-0 a Juárez. Viñas hizo el cuarto de la noche y además fue un gesto de enorme calidad. El charrúa recibió en la frontal, recortó con la derecha a su marcador y definió por encima del portero, picando el balón a su salida.

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Es su segundo tanto en la temporada, aunque hay que decir que empezó tarde y se incorporó con la Liga ya iniciada tras haber participado con Uruguay en el último Mundial.

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